Premier League: onde assistir Liverpool x Tottenham ao vivo e horário hoje

No clássico inglês, o Liverpool busca a vitória para seguir vivo na briga pelo título; do outro lado, os Spurs querem a vaga para a Champions do ano que vem

Tem clássico inglês neste sábado! Liverpool e Tottenham se enfrentam a partir das 15h45 (Horário de Brasília), no Estádio Anfield, na cidade de Liverpool, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês pela reta final da temporada. Confira onde assistir Liverpool x Tottenham ao vivo e todas as informações do clássico.

Onde assistir Liverpool x Tottenham ao vivo?

Onde assistir Liverpool x Tottenham ao vivo hoje vai ser no ESPN (TV paga) e Star + (Streaming), a partir das 15h45, pelo horário de Brasília.

O canal da ESPN só está disponível em operadoras de TV por assinatura, ou seja, a TV fechada para os assinantes como a Sky, Claro, Vivo e Oi. Para acompanhar tudo, basta sintonizar o número em seu televisor e curtir.

Outra maneira de assistir é através do Star+, aplicativo de streaming para celular, tablet, smart TV ou então computador. Se você gostaria de tornar-se assinante, basta acessar o site (www.starplus.com) e conhecer os pacotes.

Informações de Liverpool x Tottenham hoje:

Data: 07/05/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Anfield, na cidade de Liverpool

Onde assistir: ESPN e Star+

Liverpool e Tottenham na Premier League

Depois de conquistar a classificação para a final da Champions, o Liverpool agora concentra as suas atenções para o Campeonato Inglês neste sábado, onde é forte candidato ao título da temporada. Em segundo lugar, contabiliza 82 pontos, somente um atrás do Manchester City. Se vencer o clássico deste sábado, assume a liderança e ainda abre vantagem contra o oponente.

Do outro lado, o Tottenham segue à risca o seu bom desempenho para garantir os três pontos e, então, subir na classificação em busca da vaga até a Champions do ano que vem. Em 5º lugar com 61 pontos, o time disputa com Arsenal, Chelsea e até mesmo o Manchester United. Em toda a competição, marcou dezenove vitórias, quatro empates e onze derrotas.

Prováveis escalações de Liverpool x Tottenham:

Em entrevista coletiva, o técnico Klopp confirmou que Roberto Firmino está de volta aos treinos, mas deixou em dúvida um possível retorno ao jogo de hoje.

Já Antonio Conte confirmou que Reguillon é a nova baixa para o jogo deste sábado, enquanto Doherty, Skipp e Tanganga continuam fora.

Escalação de Liverpool: Alisson; Van Dijk, Robertson, Matip, Alexander-Arnold; Thiago, Fabinho, Henderson; Luis Díaz, Mané e Salah. Técnico: Klopp

Escalação de Tottenham: Lloris; Dier, Romero, Davies; Royal, Bentacur, Hojbjerg, Sessegnon; Kulusevski, Kane e Son. Técnico: Antonio Conte

Retrospecto de Liverpool x Tottenham:

Tottenham 2 x 2 Liverpool (Campeonato Inglês)

Tottenham 1 x 3 Liverpool (Campeonato Inglês)

Liverpool 2 x 1 Tottenham (Campeonato Inglês)

Confira como foi o último jogo entre os times.