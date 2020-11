Tottenham x Manchester City: onde assistir ao jogo do Campeonato Inglês

O Tottenham recebe neste sábado (21), às 14h30, pela nona rodada do Campeonato Inglês, o Manchester City, em Londres, no Tottenham Hotspur Stadium. Ademais, saiba onde assistir ao jogo.

Em segundo lugar, com dezessete pontos, o time comandado por José Mourinho quer a liderança a qualquer custo. Mas, para isso, precisa vencer o time de Manchester e torcer por um empate no jogo entre Leicester e Liverpool, que acontece no domingo (22).

Tottenham x Manchester City: onde assistir?

O jogo entre Tottenham e Manchester City tem transmissão do canal ESPN Brasil, na tv fechada, às 14h30 (Horário de Brasília).

Como estão as equipes na temporada?

Ao todo, são cinco vitorias, dois empates e uma derrota. Pela Liga Europa, o clube londrino é líder, com seis pontos, no grupo J.

Por outro lado, o City, com um jogo a menos na conta, possui doze pontos, ocupando a 10ª posição. Dessa maneira, venceu três vezes, empatou três e perdeu uma. Todavia, na Champions League, é líder invicto do grupo C, com nove pontos.

Possíveis escalações de Tottenham x Manchester City

Doherty está isolado de todo elenco depois de testar positivo para covid-19. Steven Bergwijn está disponível novamente para Mourinho, informou o site oficial do clube.

Enquanto isso, o técnico garantiu em entrevista coletiva que Lamela e Winks são dúvidas.

Provável Tottenham: Lloris; Aurier, Alderweireld, Dier, Reguilon; Sissoko, Hojbjerg, Bale; Lo Celso (Ndombele), Son e Harry Kane.

Para Guardiola, Aguero e Sterling são dúvidas para este jogo, já que estão se recuperando de lesão. Fernandinho e Aké não jogam.

Provável City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Torres, Gabriel Jesus, Foden (Aguero/Sterling).

Confira todos os jogos da rodada do Inglês

A bola rola em dez jogos nesta nona rodada da Premier League. Ademais, saiba onde assistir e os horários de cada partida.

Sábado:

Newcastle x Chelsea – 09h30 – ESPN Brasil

Aston Villa x Brighton – 12h – DAZN

Manchester United x West Bromwich – 17h – Fox Sports

Domingo:

Fullham x Everton – 09h – ESPN Brasil

Sheffield United x West Ham – 11h – ESPN Brasil

Leds x Arsenal – 13h30 – ESPN Brasil

Liverpool x Leicester – 16h15 –

Segunda-feira:

Burnley x Crystal Palace – 14h30 – ESPN Brasil

Wolves x Southampton – 17h – ESPN Brasil