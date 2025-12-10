Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Se o Flamengo vencer o Cruz Azul, seguirá vivo no Intercontinental de Clubes da FIFA. O resultado colocaria o time brasileiro diante de um adversário asiático na próxima fase: o Pyramids, do Egito. E o time que chegar na final vai enfrentar o PSG.

O próximo jogo do Flamengo no torneio acontece no sábado, dia 13 de dezembro, às 14 horas, NO Estádio Al Rayyan, em Doha, no Catar. A partida terá transmissão da TV Globo, Sportv, GE TV e Cazé TV.

Torneio Intercontinental

Desde o seu lançamento inicial – como Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000 – a Copa Intercontinental da FIFA evoluiu para se tornar o principal torneio anual do futebol de clubes mundial.

A primeira edição do então Campeonato Mundial de Clubes da FIFA aconteceu no Brasil e contou com oito equipes de seis confederações. O torneio foi disputado em paralelo com a Copa Intercontinental, que era realizada entre os campeões da CONMEBOL e da UEFA desde 1960.

Após uma pausa entre 2001 e 2004, período em que foi disputada a Copa Intercontinental, o torneio retornou em 2005 como o Mundial de Clubes da FIFA e continuou a crescer em alcance, prestígio e reputação, com os melhores dos melhores de todos os continentes competindo no cenário global.

Em 2024, o torneio entrou em uma nova fase de evolução com a criação da Copa Intercontinental da FIFA, dando aos vencedores de cada uma das seis confederações a oportunidade de competir anualmente no cenário global.

Diante de quase 70.000 torcedores no icônico Estádio Lusail do Catar, o Real Madrid derrotou o Pachuca e conquistou a primeira edição do torneio reformulado em dezembro de 2024.