Próximo jogo do Flamengo será contra PSG na final Intercontinental

Jogo acontece no Catar

Se o Flamengo passar o Pyramids neste sábado, então estará na final do Intercontinental de Clubes da FIFA. O resultado do jogo coloca o time carioca contra o grande parisiense, que disputa apenas a decisão após a UEFA pedir para mudar a estrutura do torneio e colocar um representante europeu apenas na final.

O próximo jogo do Flamengo no torneio acontece na quarta-feira, dia 17 de dezembro, às 14 horas. A FIFA divulgou essa informação, e a final da Copa Intercontinental será disputada no Estádio Ahmad Bin Ali, projetado para se assemelhar a uma tenda no deserto e com capacidade para aproximadamente 40.000 pessoas. Este estádio sediou sete partidas durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar e está localizado no distrito de Al Rayyan, a 20 km a oeste de Doha.

Torneio Intercontinental

Desde o seu lançamento inicial – como Campeonato Mundial de Clubes da FIFA em 2000 – a Copa Intercontinental da FIFA evoluiu para se tornar o principal torneio anual do futebol de clubes mundial.

A primeira edição do então Campeonato Mundial de Clubes da FIFA aconteceu no Brasil e contou com oito equipes de seis confederações. O torneio foi disputado em paralelo com a Copa Intercontinental, que era realizada entre os campeões da CONMEBOL e da UEFA desde 1960.

Após uma pausa entre 2001 e 2004, período em que foi disputada a Copa Intercontinental, o torneio retornou em 2005 como o Mundial de Clubes da FIFA e continuou a crescer em alcance, prestígio e reputação, com os melhores dos melhores de todos os continentes competindo no cenário global.

Em 2024, o torneio entrou em uma nova fase de evolução com a criação da Copa Intercontinental da FIFA, dando aos vencedores de cada uma das seis confederações a oportunidade de competir anualmente no cenário global.

Diante de quase 70.000 torcedores no icônico Estádio Lusail do Catar, o Real Madrid derrotou o Pachuca e conquistou a primeira edição do torneio reformulado em dezembro de 2024.

