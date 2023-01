Qual canal vai passar jogo do Vasco hoje na Copinha ao vivo - 07/01/2023

Vasco e Hercílio Luz brigam pela liderança do grupo 29 neste sábado, pela segunda rodada da Copinha. No Estádio José Liberatti, em Osaco, o jogo do Vasco hoje tem início às 19h30 (horário de Brasília) com transmissão ao vivo para todo o país. Saiba como assistir e todos os detalhes da partida.

Onde assistir jogo do Vasco hoje na Copinha

O SporTV e o GloboPlay é onde assistir jogo do Vasco hoje na Copinha às 19h30 (Horário de Brasília)

No canal pago, qualquer torcedor que seja assinante da TV fechada pode acompanhar ao duelo na Copinha deste sábado. Caso não tenha em sua programação, aí basta entrar em contato com a operadora.

Outra opção é sintonizar no GloboPlay, aplicativo que retransmite as imagens do canal em sua plataforma. Ela está disponível também para assinantes tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no app para celular.

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti, em Osasco

Hercílio Luz x Vasco na Copinha

Para surpreender até o seu torcedor, o Hercílio venceu o Audax na primeira rodada por 2 a 0, assumindo a ponta do grupo com três pontos. Se vencer o clube carioca neste sábado, permanece na liderança e poderá até encaminhar a vaga na segunda fase da Copinha.

Do outro lado, o Vasco segue na vice-liderança com os mesmos 3 pontos, mas em desvantagem porque tomou um gol. Na primeira rodada da Copinha, o Cruz Maltino ganhou do Capital por 2 a 1, em Osasco. A vitória neste sábado é importante para recolocar o elenco na briga pela liderança.

Provável escalação do jogo do Hercílio Luz hoje: João Vitor; Guilherme Sousa, João Victor, Gabriel, Davi; Gregory, Raí, Emanuel, Ítalo; Matheus e Kauan.

Provável escalação do jogo do Vasco hoje: Cadu; Victão, Roger, Lucas Eduardo, Julião; Ray, Barros, GB, Rayan; Leandrinho e Paixão.

Relembre como foi o jogo da primeira rodada do Vasco.



Grupo do Vasco na Copinha 2023

Na primeira fase da Copinha, o Vasco pertence ao grupo 29 com Hercílio Luz (Santa Catarina), Capital (Tocantins) e Audax Osasco (São Paulo), com sede em Osasco.

O elenco carioca está em segundo lugar com 3 pontos, enquanto o Hercílio se mantém na liderança com a mesma pontuação, mas vantagem no saldo de gols. Quem vencer neste sábado assume a primeira posição da tabela.

GRUPO 29

1 Hercílio Luz - 3 pontos

2 Vasco - 3 pontos

3 Capital - 0 pontos

4 Osasco Audax - 0 pontos

Jogos da Copinha hoje

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior apresenta também outros embates neste sábado, além do jogo do Vasco hoje.

Em horários alternados, confira quais são as partidas de hoje.

11h - Mixto x Atlético MG

11h - Ibrachina x Canaã

13h - Vocem x Retrô

13h - Desportivo Brasil x Camboriú

13h - Rio Claro x Ceará

13h - EC São Bernardo x Operário PR

13h - Santo André x São Raimundo

13h - Mauá x Nova Iguaçu

13h - Juventus x Remo

13h15 - Água Santa x Galvez

13h15 - Botafogo PB x Santa Cruz

15h - Oeste x Rosário Central

15h15 - Ponte Preta x América MG

15h15 - Ituano x CRB

15h15 - Sharjah Brasil x Madureira

15h15 - CSA x Bahia

15h15 - Falcon x Santos

15h15 - Mauaense x Vila Nova

15h15 - São Caetano x Fortaleza

16h - Atlético GO x Itabaiana

16h45 - Lemense x Maringá

17h15 - Fluminense PI x Internacional

17h15 - Audax x Capital TO

18h15 - Botafogo SP x Sampaio Corrêa

19h - RB Bragantino x ABC

19h30 - Marília x Porto Velho

19h30 - Hercílio Luz x Vasco

21h45 - CSP x São Paulo

