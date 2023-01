Qual canal vai passar jogo do Vasco na Copinha hoje (04/01/2023)

O Vasco estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira, diante do Capital, pela primeira rodada no grupo 29. Com sede em Osasco, no Estádio José Liberatti, o jogo do Vasco na Copinha hoje está marcado para começar às 19h30 (Horário de Brasília). Aqui está tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo.

Transmissão do jogo do Vasco na Copinha hoje

O SporTV e o GloboPlay vão transmitir o jogo do Vasco na Copinha hoje, a partir das 19h30 (Horário de Brasília) ao vivo em todos os estados do Brasil.

Com exclusividade, o canal vai exibir a partida nesta quarta-feira para todo o país, disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo.

Outra opção é o GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes. Dá para ter acesso no site (www.globoplay.globo.com) e no aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Canal de TV: SporTV

Online: GloboPlay

Qual é o grupo do Vasco na Copinha?

O Vasco está no grupo 29 na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Serão três rodadas em pontos corridos na primeira fase, onde o Vasco vai jogar contra o Audax (São Paulo), Capital (Tocantins) e Hercílio Luz (Santa Catarina), com a cidade sede em Osasco.

O Vasco é o grande favorito a passar para a próxima fase, enquanto o Audax também vai buscar a vaga. O Hercílio Luz promete dar trabalho também aos participantes.

Na edição passada, o Vasco foi eliminado nas oitavas de final ao perder para o São Paulo.

GRUPO 29

1 Audax

2 Capital

3 Hercílio Luz

4 Vasco

Vasco tem um título da Copinha

O elenco carioca venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1992. O clube não é um dos mais vitoriosos na história do torneio, mas tem o título para chamar de seu.

Naquela edição, o Vasco chegou até a final depois de bater a Ponte Preta nas quartas de final e o Santa Tereza, de Minas Gerais, na semifinal.

Na final, disputada em 25 de janeiro, dia do aniversário da cidade de São Paulo, o Vasco empatou no tempo normal com o São Paulo por 1 a 1. Foi nos pênaltis que o grupo cruzmaltino conquistou o seu título ao ganhar a briga pelo placar de 5 a 3.

Em 2019, o Vasco reencontrou o São Paulo, mas desta vez foi o tricolor quem levou a melhor.

