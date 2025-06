Ganhador do jogo deste sábado ganha passagem para as quartas de final

Qual o horário do jogo do Palmeiras e Botafogo hoje nas oitavas

Qual o horário do jogo do Palmeiras e Botafogo hoje nas oitavas

Neste sábado, 28 de junho, Palmeiras e Botafogo dão início a fase eliminatória do Mundial de Clubes. O jogo começa às 13h (de Brasília), e o time vencedor vai para as quartas de final. O duelo acontece no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, Pensilvânia.

A ótima notícia para os fãs de futebol é que o jogo do Palmeiras x Botafogo tem transmissão na TV Globo, Sportv, DAZN e Cazé TV.

O Palmeiras terminou na liderança do Grupo A com cinco pontos, com uma vitória contra o Al-Ahly e dois empates contra o Inter Miami, que terminou em segundo no seu grupo, e o FC Porto. O Botafogo, por outro lado, conseguiu avançar no grupo com PSG e Atlético de Madrid, com as três equipes terminando com seis pontos, mas graças ao saldo de gols, o time brasileiro se classificou para a fase eliminatória, enquanto o time espanhol foi eliminado.

A expectativa é de um jogo tenso e equilibrado entre os dois times brasileiros.

O que acontece se Palmeiras e Botafogo empatar?

Assim como acontece na Copa do Mundo, um empate leva o jogo para a prorrogação, sendo 30 minutos, com intervalo. Se ainda assim não houver desempate, a decisão vai para os pênaltis.

Para hoje, o Alviverde deve escolher Weverton; Rocha, Gomez, Fuchs, Piquerez; Rios, Moreno ; Estêvão, Veiga, Torres; Roque.

Já o carioca deve escalar João; Vitinho , Cunha, Barboza, Telles; Gregore, Allan , Freitas; Artur , Jesus , Savarino.

O Botafogo não poderá contar com Gregore devido à suspensão, após o meio-campista receber o segundo cartão amarelo no torneio contra o Atlético.