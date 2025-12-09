Futebol

Qual o jogo da Champions hoje no SBT e horário nesta terça (09/12/25)

Tudo o que você precisa saber sobre o Liverpool e Inter na Liga dos Campeões

Escrito por Anny Malagolini
Qual o jogo da Champions hoje no SBT a Foto: Getty Images

Nesta terça-feira, dia 9 de dezembro, acontece a senta rodada da Champions League. Ao todo, serão exibidos 9 partidas ao longo do dia, com os últimos a partir das 17h (de Brasília), e todos eles com transmissão para o Brasil, seja na TV fechada, Streaming ou SBT. Saiba onde assistir hoje e quais são os duelos.

Qual jogo da champions vai passar no SBT hoje

Hoje, Inter e Liverpool se enfrentam em jogo da 6ª rodada da Champions League 2025/26. A partida começa às 17h00 (horário de Brasília), no San Siro em Milão, Itália, e a torcida pode assistir o jogo pelo SBT e HBO Max.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Como chegam os times na Liga dos Campeões?

Mesmo após a saída de Simone Inzaghi do comando técnico, a Inter manteve a formação 3-5-2 que tem se mostrado tão eficaz nos últimos anos, com um time bastante entrosado. Calhanoglu dita o ritmo no meio-campo, enquanto Martínez e Thuram formam uma ótima dupla de ataque. Os alas são fundamentais para o estilo de jogo da Inter e, caso Denzel Dumfries se recupere da lesão no tornozelo, ele e Federico Dimarco poderão causar problemas defensivos ao Liverpool, já que a defesa pelas laterais tem sido um ponto fraco da equipe de Arne Slot durante toda a temporada.

Resta saber se Salah voltará a jogar pelo Liverpool, já que Slot não descartou nenhuma possibilidade ao falar sobre o assunto em sua coletiva de imprensa pré-jogo em Milão. Salah chegou ao centro de treinamento do Liverpool na segunda-feira e treinou normalmente com o time, mas acabou ficando de fora da convocação para o jogo contra a Inter de Milão. Em relação às lesões, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni continuam fora, mas Slot agora viu a situação se estabilizar e tem algumas decisões importantes a tomar. Hugo Ekitike certamente será titular após seus dois gols contra o Leeds, mas isso significa que Isak permanecerá no banco? Joe Gomez começará na lateral direita e Andy Robertson na esquerda para rodar a defesa?

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo do Corinthians x Jaraguá na final do futsal LNF

Onde vai passar o jogo do Bayern x Sporting e horário nesta terça

Confira quais foram os times rebaixados do brasileirão 2025

Inter Miami vence o Whitecaps por 3 a 1 e conquista MLS Cup

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Mirassol e escalação hoje

Onde assistir online o jogo Inter Miami e Whitecaps na final da MLS Cup

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes