Qual o jogo da Champions hoje no SBT e horário nesta terça (09/12/25)

Tudo o que você precisa saber sobre o Liverpool e Inter na Liga dos Campeões

Nesta terça-feira, dia 9 de dezembro, acontece a senta rodada da Champions League. Ao todo, serão exibidos 9 partidas ao longo do dia, com os últimos a partir das 17h (de Brasília), e todos eles com transmissão para o Brasil, seja na TV fechada, Streaming ou SBT. Saiba onde assistir hoje e quais são os duelos.

Hoje, Inter e Liverpool se enfrentam em jogo da 6ª rodada da Champions League 2025/26. A partida começa às 17h00 (horário de Brasília), no San Siro em Milão, Itália, e a torcida pode assistir o jogo pelo SBT e HBO Max.

Além de acompanhar a programação da emissora na televisão, é possível acompanhar também o jogo no site www.sbt.com.br e também no aplicativo SBT Vídeos.

Acesse o portal, clique na opção “ao vivo” localizado no menu principal e espere carregar. Depois, dê o play no vídeo que aparece na tela principal do seu computador ou celular e, aí, assista a programação do canal ao vivo e de graça. Não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Outra oportunidade para ver a retransmissão com imagens do SBT é só baixar o aplicativo do SBT Vídeos no celular, tablet e smartv de graça. Dá para ver a programação do canal ao vivo.

Como chegam os times na Liga dos Campeões?

Mesmo após a saída de Simone Inzaghi do comando técnico, a Inter manteve a formação 3-5-2 que tem se mostrado tão eficaz nos últimos anos, com um time bastante entrosado. Calhanoglu dita o ritmo no meio-campo, enquanto Martínez e Thuram formam uma ótima dupla de ataque. Os alas são fundamentais para o estilo de jogo da Inter e, caso Denzel Dumfries se recupere da lesão no tornozelo, ele e Federico Dimarco poderão causar problemas defensivos ao Liverpool, já que a defesa pelas laterais tem sido um ponto fraco da equipe de Arne Slot durante toda a temporada.

Resta saber se Salah voltará a jogar pelo Liverpool, já que Slot não descartou nenhuma possibilidade ao falar sobre o assunto em sua coletiva de imprensa pré-jogo em Milão. Salah chegou ao centro de treinamento do Liverpool na segunda-feira e treinou normalmente com o time, mas acabou ficando de fora da convocação para o jogo contra a Inter de Milão. Em relação às lesões, Jeremie Frimpong e Giovanni Leoni continuam fora, mas Slot agora viu a situação se estabilizar e tem algumas decisões importantes a tomar. Hugo Ekitike certamente será titular após seus dois gols contra o Leeds, mas isso significa que Isak permanecerá no banco? Joe Gomez começará na lateral direita e Andy Robertson na esquerda para rodar a defesa?