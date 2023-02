Que horas é o jogo do Bahia x Sport hoje na Copa do Nordeste - transmissão ao vivo 22/02

O Sport recebe o Bahia nesta quarta-feira, 22 de fevereiro, na Ilha do Retiro, em Recife, pela quinta rodada da Copa do Nordeste na fase de grupos. A bola rola no jogo do Bahia hoje às 21h30 (Horário de Brasília), onde quem vencer garante a vantagem em busca da classificação até as quartas.

O Leão da Ilha se mantém em segundo lugar do grupo A com seis pontos, mas com um jogo a menos. Já o Bahia ocupa o sétimo lugar com apenas um vitória, em quatro pontos conquistados.

Horário do jogo do Bahia hoje

O jogo do Bahia hoje na Copa do Nordeste começa às 21h30, nove e meia da noite, horário de Brasília, nesta quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.

Torcedores que moram nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul acompanham a transmissão a partir das 20h30, devido à diferença no horário local.

A Ilha do Retiro, palco do embate nesta quarta, contará com a presença da torcida do Leão e também do Bahia depois que o STJD concedeu liminar em favor do time de Salvador.

Como assistir o jogo do Sport x Bahia hoje ao vivo

O jogo do Sport e Bahia hoje terá transmissão no SBT, pay-per-view Nosso Futebol e o site do SBT ao vivo nesta quarta de Copa do Nordeste.

O embate da quinta rodada será exibido no SBT, canal da TV aberta, nos estados de PE, BA, AL, PB, RN e MA no horário marcado. É de graça e o torcedor só precisa sintonizar para curtir.

Outra opção é assistir no pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as operadoras da Sky, Claro e a DirecTV GO ao vivo. O torcedor precisa desembolar o valor extra para comprar o pacote de canais.

Quem mora nos estados determinados, dá para assistir de graça no site do SBT ao vivo (www.sbt.com.br). É válido lembrar que o sistema só funcionar de acordo com a localização do usuário, portanto torcedores que estão fora da região nordeste não poderão assistir hoje pelo site.

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do Sport: Renan; Deyvson, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Fabinho, Pedro Martins, Jorginho; Labandeira, Vagner Love e Luciano Juba.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Douglas Borel, Marcos Victor, Raul Gustavo, Matheus Bahia; Acevedo, Lucas Mugni, Patrick Verhon; Jacaré, Kayky e Ricardo Goulart.

Quem vai apitar o jogo de hoje

O árbitro do jogo do Bahia hoje vai ser Antonio Dib Moraes de Sousa, de Piauí. Os assistentes vão ser Rogerio de Oliveira Braga e Janystony Rabelo de Melo, do mesmo estado.

O quarto árbitro designado foi Maximiniano Fagundes de Assuncao. Já o analista de campo será Erich Bartolomeu Antas E Silva Bandeira nesta quarta-feira.

A escala de arbitragem é feita pela CBF.

O que é a Copa do Nordeste?

A Copa do Nordeste é uma competição de futebol regional, disputada entre as equipes da Região Nordeste do Brasil todos os anos.

Dezesseis equipes disputam a primeira fase do torneio. Elas são divididas em dois grupos de oito cada, onde não podem enfrentar os integrantes do mesmo grupo. São oito rodadas em turno único, onde os quatro melhores de cada grupo avançam para as quartas de final.

GRUPO A: Fortaleza, Sport, Sampaio Corrêa, Ferroviário, CRB, Vitória, Fluminense PI e Atlético BA

GRUPO B: Sergipe, Náutico, ABC, Ceará, Santa Cruz, CSA, Bahia e Campinense

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Copa do Nordeste (@copadonordeste)



