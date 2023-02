Que horas é o jogo do Corinthians hoje: Timão x Portuguesa no Paulistão 2023

Portuguesa e Corinthians disputam a oitava rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 12 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), no Mané Garrincha, em Brasília.

Válido pela primeira fase da competição, as equipes disputam os três pontos para buscarem a classificação ao mata-mata.

A equipe da Portuguesa vem de derrota para o Guarani no meio da semana, enquanto o Timão também perdeu, mas para o São Bernardo.

Que canal vai passar o jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians e Portuguesa hoje no Paulistão vai passar na Record e Premiere às quatro horas da tarde, horário de Brasília.

Na TV aberta, a Record exibe a partida do Campeonato Paulista neste domingo para todo o Brasil, com exceção do estado do Rio. A narração vai ser de Lucas Pereira com os comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Outra opção é assistir no Premiere, pay-per-view disponível por valor extra nas operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para adquiri o pacote de canais nas plataformas GloboPlay e Amazon.

Como assistir jogo Portuguesa x Corinthians online

Além de acompanhar pela TV, o torcedor também pode curtir nas plataformas Paulistão Play, R7, PlayPlus e GloboPlay o jogo do Corinthians hoje.

Pelo serviço de streaming, o Paulistão Play, sob responsabilidade da Federação Paulista de Futebol, exibe a partida neste domingo em todo o território brasileiro. O pacote sai por R$ 27,90 no mês ou R$ 75,33 no ano.

Outra opção é assistir nas plataformas GloboPlay ou Amazon Prime, caso o torcedor seja assinante do Premiere.

Para ver de graça, dá para sintonizar o site do R7 (www.r7.com), clicar na opção do jogo do Corinthians e curtir. Porém, a narração vai ser de Silvio Luiz com participação de Carioca e Bola, humoristas.

Também dá para sintonizar no PlayPlus, serviço de streaming da Record por assinatura.

TV aberta - Record

- Record TV fechada - Premiere

- Premiere Streaming - Paulistão Play, PlayPlus, R7 e GloboPlay

Grupo do Timão no Paulistão

O Corinthians está no grupo C do Campeonato Paulista ao lado do São Bento, Ituano e Ferroviária. Lembrando que equipes da mesma chave não podem se enfrentar na primeira fase.

Com 13 pontos, o Timão é o atual líder depois de vencer quatro partidas, empatar uma e perder duas. O alvinegro busca a vitória neste domingo para se manter com a vantagem diante do São Bento, segundo colocado na classificação.

Só os dois melhores do grupo avançam para as quartas.

GRUPO C

1 Corinthians - 13 pontos

2 São Bento - 9 pontos

3 Ituano - 6 pontos

4 Ferroviária - 4 pontos

Por que o jogo do Paulistão vai ser em Brasília?

Portuguesa e Corinthians se enfrentam no Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo pela oitava rodada do Campeonato Paulista da temporada.

A empresa Metrópoles Sports, de Brasília, comprou os direitos do mando de campo da Lusa e por isso trouxe os times para disputarem a rodada na capital federal.

Este não é o primeiro jogo que a empresa traz para a cidade. A final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e Flamengo, o clássico mineiro de América e Cruzeiro, o duelo entre Botafogo e Boavista, pelo Campeonato Carioca, e a partida entre Vasco e Nova Iguaçu.

As delegações de Portuguesa e Corinthians voaram juntas, no mesmo voo, fretado pela empresa de Brasília, segundo o portal GE. No entanto, elas ficaram em hotéis diferentes.

