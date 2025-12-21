Saiba onde assistir a última decisão do fim de ano no futebol brasileiro

Que horas é o jogo do Corinthians x Vasco hoje ao vivo

O Corinthians enfrenta o Vasco na final da Copa do Brasil neste domingo, 21 de dezembro, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A boa notícia para os torcedores da Fiel e do Cruzmaltino: a partida será transmitida ao vivo e de graça, permitindo que todos acompanhem o jogo.

Horário do jogo do Corinthians hoje

Com transmissão para todo o país na televisão e também na internet, a bola vai rolar às 18h (de Brasília). A torcida pode assistir o Timão em campo na TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime e GE TV, além do Globoplay.

O Corinthians deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil?

Não, o Gol fora de casa não é mais critério de desempate na final da Copa do Brasil de futebol. O parâmetro de desempate foi excluído do regulamento da competição em 2018 pela CBF, sob o objetivo de garantir as mesmas chances para os dois finalistas e manter a igualdade em campo.

Em caso de empate na soma dos placares, por exemplo os dois jogos terminarem em zero a zero, as cobranças de pênaltis vão determinar quem será o campeão da Copa do Brasil em 2025. O regulamento da CBF também não traz prorrogação na partida.