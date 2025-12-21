Futebol

Que horas é o jogo do Corinthians x Vasco hoje ao vivo

Saiba onde assistir a última decisão do fim de ano no futebol brasileiro

Escrito por Anny Malagolini
Horário do jogo do Corinthians hoje DCI

O Corinthians enfrenta o Vasco na final da Copa do Brasil neste domingo, 21 de dezembro, às 18h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. A boa notícia para os torcedores da Fiel e do Cruzmaltino: a partida será transmitida ao vivo e de graça, permitindo que todos acompanhem o jogo.

Horário do jogo do Corinthians hoje

Com transmissão para todo o país na televisão e também na internet, a bola vai rolar às 18h (de Brasília). A torcida pode assistir o Timão em campo na TV Globo, SporTV, Premiere, Amazon Prime e GE TV, além do Globoplay.

O Corinthians deve escalar Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Maycon e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Vasco tem Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Puma Rodríguez; Barros, Thiago Mendes, Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Tem gol fora de casa na final da Copa do Brasil?

Não, o Gol fora de casa não é mais critério de desempate na final da Copa do Brasil de futebol. O parâmetro de desempate foi excluído do regulamento da competição em 2018 pela CBF, sob o objetivo de garantir as mesmas chances para os dois finalistas e manter a igualdade em campo.

Em caso de empate na soma dos placares, por exemplo os dois jogos terminarem em zero a zero, as cobranças de pênaltis vão determinar quem será o campeão da Copa do Brasil em 2025. O regulamento da CBF também não traz prorrogação na partida.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Thiago Silva volta a jogar no Porto: o que sabemos da estreia

Saiba onde assistir Juventus x Roma hoje e online

Onde assistir Wolves x Brentforde hoje e escalações do jogo

Onde assistir Manchester City hoje x West Ham e escalação sábado

Ao vivo: onde vai passar Tottenham x Liverpool e palpites de sábado

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Vasco ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes