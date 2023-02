Que horas é o jogo do Cruzeiro x Pouso Alegre hoje: onde assistir ao vivo (07/02)

Para assegurar a liderança no seu grupo do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro recebe o Pouso Alegre pela quarta rodada nesta terça-feira, 7 de fevereiro, no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Com início às 21h30 (horário de Brasília), o jogo do Cruzeiro tem transmissão na TV e também online para aqueles que são assinantes.

Os times estão em grupos distintos. A Raposa vem de derrota para o América no clássico, enquanto o Pouso Alegre ganhou do Patrocinense em casa.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje contra o Pouso Alegre

Premiere e GloboPlay vão transmitir o jogo do Cruzeiro hoje às 21h30, horário de Brasília.

Para todos os estados do Brasil, o pay-per-view está disponível para assinatura. Dá para ter o pacote de canais tanto nas operadoras de TV como nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video de maneira avulsa.

A opção de assistir online está disponível no GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, para quem tem o Premiere na programação da plataforma.

Dá para assistir tanto no celular como no aplicativo para tablet e smartv, além do navegador.

Horário: 21h30 (Horário de Brasília)

Onde assistir Campeonato Mineiro hoje: Premiere e GloboPlay

Como vai funcionar o Campeonato Mineiro 2023?

Doze times jogam a 109ª edição da primeira divisão no Campeonato Mineiro em 2023, onde jogam pela taça em prata entregue na final ao vencedor.

Na primeira fase os elencos são divididos em três grupos de quatro cada. São oito rodadas em turno único onde os integrantes do mesmo grupo só podem enfrentar adversários das outras chaves. Os líderes de cada grupo e o melhor segundo colocado avançam para a semifinal.

A semifinal é jogado em ida e volta, assim como a final. A repescagem do rebaixamento também é feita, assim como o Troféu Inconfidência com os times que ficaram para trás.

GRUPO A: Atlético MG, Athletic Club, Pouso Alegre e Villa Nova

GRUPO B: América MG, Democrata SL, Caldense e Patrocinense

GRUPO C: Democrata GV, Cruzeiro, Tombense e Ipatinga

Qual a escalação do Cruzeiro jogo de hoje?

O técnico Paulo Pezzolano não tem para o jogo de hoje contra o Pouso Alegre o goleiro Anderson, Fernando Henrique, Filipe Machado e Mateus Vital.

Segundo informações do portal SuperEsportes, Wallisson deve estar de volta ao time após se recuperar de lesão.

Provável escalação do jogo do Cruzeiro hoje: Rafael Cabral; Willian, Lucas Oliveira, Eduardo Brock, Marquinhos; Ian Luccas, Wallisson, Neto Moura; Nikão, Wesley e Bruno Rodrigues.

