Que horas é o jogo do Flamengo x PSG hoje ao vivo
O Flamengo enfrentará o PSG na final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 14h, no Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar. Boas notícias para os torcedores: a partida será transmitida ao vivo e de graça, permitindo que todos acompanhem o jogo.
Horário do jogo do Flamengo hoje
Com transmissão para todo o país na televisão e também na internet, a bola rola às 14h (de Brasília). A torcida pode assistir o Rubro-Negro em campo na TV Globo, SporTV, CazéTV e GETV, além do Globoplay.
O PSG deve escalar Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.
O Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.
O que é o Intercontinental?
O objetivo da Copa Intercontinental da FIFA de 2025, antigo Mundial de Clubes, é simples: coroar o campeão dos campeões do futebol mundial. Este ano, o PSG tem a chance de se tornar o segundo vencedor desta nova competição.
Mas, para isso, terá que superar o Flamengo, campeão da Copa Libertadores e vencedor do Pyramids FC (2-0) na semifinal de sábado. Nesta partida, que o Paris espera vencer para se manter no topo do mundo, Luis Enrique poderá contar com o retorno de Dembélé, Marquinhos e Chevalier. Entre uma partida da Ligue 1 vencida contra o Metz no sábado (3-2) e a viagem a Nantes para enfrentar o Vendée Fontenay Foot na Copa da França no próximo sábado, o técnico espanhol poderá rodar seu elenco.
O campeão vai ganhar para casa 5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 27,28 milhões.