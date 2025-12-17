Futebol

Que horas é o jogo do Flamengo x PSG hoje ao vivo

Escrito por Anny Malagolini
Que horas é o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

O Flamengo enfrentará o PSG na final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17 de dezembro, às 14h, no Estádio Al Rayyan, em Doha, Catar. Boas notícias para os torcedores: a partida será transmitida ao vivo e de graça, permitindo que todos acompanhem o jogo.

Horário do jogo do Flamengo hoje

Com transmissão para todo o país na televisão e também na internet, a bola rola às 14h (de Brasília). A torcida pode assistir o Rubro-Negro em campo na TV Globo, SporTV, CazéTV e GETV, além do Globoplay.

O PSG deve escalar Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Kvaratskhelia, Doué e Barcola.

O Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata (Cebolinha) e Bruno Henrique.

O que é o Intercontinental?

O objetivo da Copa Intercontinental da FIFA de 2025, antigo Mundial de Clubes, é simples: coroar o campeão dos campeões do futebol mundial. Este ano, o PSG tem a chance de se tornar o segundo vencedor desta nova competição.

Mas, para isso, terá que superar o Flamengo, campeão da Copa Libertadores e vencedor do Pyramids FC (2-0) na semifinal de sábado. Nesta partida, que o Paris espera vencer para se manter no topo do mundo, Luis Enrique poderá contar com o retorno de Dembélé, Marquinhos e Chevalier. Entre uma partida da Ligue 1 vencida contra o Metz no sábado (3-2) e a viagem a Nantes para enfrentar o Vendée Fontenay Foot na Copa da França no próximo sábado, o técnico espanhol poderá rodar seu elenco.

O campeão vai ganhar para casa 5 milhões de dólares, o equivalente a R$ 27,28 milhões.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar jogo do Barcelona x Guadalajara hoje ao vivo

Corinthians e Vasco passam para a final da Copa do Brasil

Assistir online ao vivo: onde vai passar o jogo do Vasco hoje x Fluminense

Quem vai apitar Corinthians e Cruzeiro domingo e escalação

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro ao vivo (14/12/25)

Benfica joga hoje contra o Moreirense; horário e onde assistir

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes