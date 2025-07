Que horas é o jogo do Fluminense hoje e o que acontece se perder do Al Hilal

Tem disputa de vaga nas semifinais do Mundial de Clubes nesta sexta-feira, 4, com Fluminense e Al Hilal se enfrentando no Estádio Camping World Stadium, em Orlando, a partir das 16h (de Brasília).

O jogo das quartas de final do Mundial hoje vai passar na TV Globo, DANZ, Sportv e CazéTV, a partir das 16h.

O Flu, do Rio de Janeiro, foi um dos quatro times da Série A a avançar para a fase eliminatória do Mundial de Clubes, e pode fazer história se passar o time árabe. O time, capitaneado por Thiago Silva , derrotou o finalista da Liga dos Campeões, Inter de Milão, por dois gols a zero na noite de segunda-feira, antes do time da Saudi Pro League derrotar o atual campeão Manchester City em uma goleada de sete gols .

O que acontece se o Fluminense perder?

Se o Fluminense perder para o Al Hilal, independentemente da diferença de placar, o time estará eliminado do Mundial de Clubes. Agora, se a partida terminar empatada no tempo regular, a decisão será levada para prorrogação. São dois tempos de 15 minutos, cada. Se ainda assim os times estiverem empatados, o jogo vai para os pênaltis.

Agora, em caso de vitória do Fluminense, o time brasileiro ganha seu passaporte para à semifinal do torneio.

Nesta sexta-feira, Palmeiras enfrenta o Chelsea, a partir das 22h. Um dos dois será o rival do Al Hilal ou Flu, então a chance de uma semifinal brasileira é grande

Entenda o cenário:

Quartas de final 1: Fluminense x Al-Hilal

Quartas de final 2: Palmeiras x Chelsea

Os vencedores desses dois jogos se enfrentam na semifinal.

Ou seja:

Se o Fluminense ganhar do Al-Hilal, ele vai enfrentar o vencedor de Palmeiras x Chelsea.

Se o Palmeiras ganhar, pode pegar o Fluminense ou o Al-Hilal.

Se o Chelsea ganhar, também pode pegar o Fluminense ou o Al-Hilal.

O Flu tem mundial?

O Fluminense tem Libertadores, Copa do Brasil e outros títulos nacionais, mas ainda não ganhou um Mundial. Apenas o Corinthians e São Palo possuem troféus do Mundial de Clubes FIFA. Segundo a lista oficial, o Palmeiras não tem Mundial.

2000: Corinthians

2005: São Paulo

2006: Internacional

2007: AC Milan

2008: Manchester United

2009: Barcelona

2010: Inter de Milão

2011: Barcelona

2012: Corinthians

2013: Bayern de Munique

2014: Real Madrid

2015: Barcelona

2016: Real Madrid

2017: Real Madrid

2018: Real Madrid

2019: Liverpool

2020: Bayern de Munique

2021: Chelsea

2022: Real Madrid

2023: Manchester City