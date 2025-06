Que horas é o jogo do Fluminense hoje e o que acontece se perder

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 continua sua programação de oitavas de final nesta segunda-feira, 30, com Inter de Milão e Fluminense se enfrentando no Estádio Bank of America, em Charlotte.

O jogo das oitavas de final do Mundial hoje vai passar na TV Globo, DANZ, Sportv e CazéTV, a partir das 16h.

O Flu, do Rio de Janeiro, foi um dos quatro times da Série A a avançar para a fase eliminatória do torneio reformulado, mas terminou atrás do Borussia Dortmund no Grupo F, o que o coloca em um confronto desafiador nas oitavas de final com os finalistas da Liga dos Campeões da UEFA.

O que acontece se o Fluminense perder?

Se o Fluminense perder para a Inter de Milão, independentemente da diferença de placar, o time estará eliminado do Mundial de Clubes. Agora, se a partida terminar empatada no tempo regular, a decisão será levada para prorrogação. São dois tempos de 15 minutos, cada. Se ainda assim os times estiverem empatados, o jogo vai para os pênaltis.

Agora, em caso de vitória da Inter, o time italiano ganha seu passaporte para às quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025.

No sábado, o Botafogo foi eliminado pelo Palmeiras. E o Fluminense caiu para o Bayer 4 a 2. Até agora, o Palmeiras é o único brasileiro que segue vivo na disputa. Para continuar na briga, o Flu deve escalar Fábio; Xavier, Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli; Arias, Nonato, Canobbio; Everaldo.

Segunda-feira, 30 de junho : Manchester City x Al Hilal, 22h

Terça-feira, 1º de julho: Real Madrid x Juventus, 16h

Terça-feira, 1º de julho : Borussia Dortmund x Monterrey, 22h