Que horas é o jogo do Real Madrid hoje e onde assistir online (9/7)

As duas melhores equipes do Mundial de Clubes estão prestes a se enfrentar nesta quarta-feira, 9, a partir das 16h (de Brasília). O atual campeão da Liga dos Campeões, PSG, e o gigante espanhol Real Madrid se enfrentarão na semifinal do torneio, para a última vaga da final.

Então, qual time enfrentará o Chelsea na final do Mundial de Clubes? Veja como assistir ao jogo PSG-Real Madrid:

Onde assistir ao jogo PSG e Real Madrid

O jogo será transmitido gratuitamente pela DAZN, parceira global exclusiva de transmissão do torneio. O Estádio MetLife em East Rutherford, Nova Jersey, será o palco da partida. O duelo também tem transmissão da Globo e Globoplay, SporTV e da CazéTV – todos podem ser assistidos pela internet.

A final, também no MetLife, está marcada para domingo, 13 de julho, às 16h

O PSG é comandado por Ousmane Dembélé, que está jogando novamente após uma lesão e mostrando seu potencial para a Bola de Ouro ao lado de Desiré Doue, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi e outros. No entanto, o time de Luis Enrique não contará com os dois zagueiros canhotos William Pacho e Lucas Hernández, devido aos cartões vermelhos.

O Real Madrid perdeu Kylian Mbappé devido a uma doença estomacal, mas ele já retornou ao lado de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Fede Valverde e Aurelien Tchouameni. O novo zagueiro Dean Huijsen, contratado do Bournemouth, começou bem desde que chegou, mas está suspenso para o jogo. No entanto, Xabi Alonso possivelmente descobriu uma joia no atacante espanhol Gonzalo Garcia, que está marcando gols por diversão no momento e pode ter uma grande influência.

Se o tempo regular da partida terminar com o placar empatado, a decisão vai para a prorrogação.