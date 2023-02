Que horas é o jogo do Sport x Afogados hoje e onde assistir (01/02/2023)

As equipes de Sport e Afogados se enfrentam nesta quarta-feira pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano

Em partida adianta pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano, Sport e Afogados disputam os três pontos nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, às 18h (Horário de Brasília). O jogo do Sport hoje vai ser no Estádio Ilha do Retiro, em Recife com transmissão ao vivo e exclusiva.

O jogo do Sport hoje terá transmissão ao vivo na DAZN.

Onde assistir jogo do Sport hoje ao vivo

O Grupo Globo manteve os direitos de transmissão do Campeonato Pernambucano na TV aberta por mais uma temporada. Este é 24º ano consecutivo de parceria entre emissora e o torneio.

No entanto, quando a partida não é exibida na Globo, o torcedor terá que sintonizar o DAZN, a plataforma de streaming de esportes ao vivo e sob demanda. Isso significa que somente assinantes tem acesso à programação de futebol e competições esportivas.

Por R$ 34,90 por mês, dá para assistir ao vivo o jogo do Sport hoje no navegador pelo site (www.dazn.com) ou no aplicativo para celular, tablet e smartv.

As partidas de clubes de menor expressão serão transmitidas na TV FPF, no Youtube, de graça.

Qual é a posição que o Sport tá?

Com 13 pontos, o Sport ocupa a liderança no Campeonato Pernambucano. O Leão da Ilha soma quatro vitórias e um empate em cinco partidas disputadas na temporada do estadual.

A diferença para o segundo colocado da tabela é de três pontos. Se vencer nesta quarta-feira, a diferença passa a ser de seis pontos, dando maior vantagem ao Leão.

O Sport tem pela frente outros embates na primeira fase do Campeonato Pernambucano.

Próximos jogos

SÉTIMA RODADA

Porto x Sport

Data: Quarta-feira, 08/02 às 20h (Horário de Brasília)

Estádio Lacerdão

NONA RODADA

Náutico x Sport

Data: Sábado, 11/02 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Aflitos

DÉCIMA RODADA

Caruaru x Sport

Data: Sábado, 25/02 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Lacerdão

DÉCIMA PRIMEIRA RODADA

Sport x Santa Cruz

Data: Sábado, 11/03 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Ilha do Retiro

DÉCIMA TERCEIRA RODADA

Central x Santa Cruz

Data: Sábado, 01/04 às 16h30 (Horário de Brasília)

Estádio Lacerdão

