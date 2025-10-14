Futebol

Quem fez gol contra do Brasil para o Japão: conheça Fabrício Bruno

Fabrício Bruno joga pelo Cruzeiro

Escrito por Anny Malagolini
Quem fez gol contra do Brasil Foto: Getty Images

O zagueiro Fabrício Bruno teve uma noite difícil em Tóquio nesta terça-feira (14). O defensor do Cruzeiro marcou um gol contra e ainda falhou em outro lance decisivo na derrota da Seleção Brasileira para o Japão, em amistoso disputado no Ajinomoto Stadium.

Como foi o gol contra no jogo do Brasil?

Aos 17 minutos do segundo tempo, o atacante Nakamura chutou em direção ao gol e, ao tentar cortar, Fabrício desviou para o próprio gol, empatando a partida. O lance deu novo ânimo aos japoneses, que viraram o placar nove minutos depois, com Ueda.

O gol contra veio pouco depois de outra falha do zagueiro. Aos 6 minutos da etapa final, quando o Brasil ainda vencia por 2 a 0, Fabrício se atrapalhou na saída de bola e entregou nos pés de Minamino, que aproveitou o erro para marcar o primeiro do Japão.

As falhas chamaram atenção justamente em um momento em que o jogador vinha consolidando espaço na Seleção de Carlo Ancelotti. Fabrício foi titular no último jogo do Brasil pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, contra a Bolívia, e tem sido presença constante nas convocações.

Fabrício Bruno joga no Cruzeiro

No Cruzeiro, o zagueiro soma 44 jogos e três gols na temporada e é considerado um dos nomes de confiança do técnico Leonardo Jardim. Ex-Flamengo, Fabrício é conhecido pela força física e pela velocidade; chegou a registrar 38 km/h em uma partida.

Em entrevista no início do ano, ele comentou sobre o alto nível de cobrança:

“Foi o meu 11º jogo seguido atuando. Eu me cuido muito bem dentro e fora do clube e me sinto inteiro fisicamente. Crio um desafio para qualquer atacante conseguir ganhar de mim na velocidade. Todo mundo sabe e confia. Sou um cara que não sou de dar bote porque confio muito na minha velocidade. Contra o Athletico dei um pique de 38 km/h, e muitas vezes a gente recebe críticas desnecessárias. Mas faz parte do processo. Se nem Deus agradou a todos, não vai ser o Fabrício Bruno que vai agradar.”

Apesar da má atuação em Tóquio, Fabrício Bruno segue prestigiado no Cruzeiro e deve continuar sendo observado pela comissão técnica da Seleção nas próximas datas Fifa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

