Quem tem mais Libertadores: Flamengo ou Palmeiras?

É final de Libertadores com jogo entre Flamengo e Palmeiras neste sábado, 29 de novembro. Os dois clubes empilharam finais, dividiram protagonismo e criaram uma rivalidade que ultrapassa as fronteiras do futebol brasileiro. Mas qual deles têm mais títulos da Libertadores até hoje?

Flamengo x Palmeiras: quem é maior na Libertadores?

Flamengo e Palmeiras têm três Libertadores cada, então a final de 2025 é um desempate. Mas a comparação vai além do número. O Rubro Negro, por exemplo, carrega uma aura histórica em torno de 1981, quando a geração de Zico, Júnior e companhia atropelou adversários e consolidou o primeiro grande capítulo rubro-negro no continente.

Depois, passou por um hiato de quase quatro décadas até reencontrar o caminho da glória em 2019, na virada épica sobre o River Plate. Em 2022, venceu novamente, diante do Athletico, e selou sua retomada como força continental.

O Palmeiras construiu uma narrativa diferente. Chegou ao primeiro título em 1999, ainda na era Felipão, com um time forte, mas irregular. Depois, mergulhou em anos de instabilidade até se reestruturar de forma profunda. A partir de 2020, virou presença constante nas fases finais. Ganhou duas vezes seguidas (2020 e 2021), perdeu outras decisões e se estabeleceu como clube mais regular da América nos últimos cinco anos.

Outro ponto de comparação frequente é o tempo de protagonismo. O Flamengo teve explosões. O Palmeiras, consistência. Flamengo chegou para decidir em momentos isolados, mas memoráveis. O Palmeiras criou um ciclo de alto rendimento sustentado, e isso costuma pesar em debates sobre “quem manda na América hoje”.

Quantas Libertadores o Flamengo tem?

O Flamengo tem três títulos da Libertadores em toda a história. O elenco carioca levantou a tão desejada taça do futebol sul-americano nos anos de 1981, 2019 e 2022.

A primeira conquista veio no ano de 1981 ao enfrentar o Cobreloa, do Chile, na final e vencer o confronto de desempate. Depois, em 2019, derrotou o River Plate em jogo único em Lima, no Peru, para levantar a segunda taça da sua história. Por fim, em 2022, o elenco venceu o Athletico PR por 1 a 0, com gol de Gabigol, para tornar-se tricampeão da Libertadores.

Em 1981, o Flamengo terminou a fase de grupos em primeiro lugar empatado com o Atlético Mineiro com 8 pontos cada. Dessa maneira, foi necessário um jogo de desempate entre os dois, com o time carioca vencendo. Depois, na fase semifinal, mais uma vez o Flamengo terminou em primeiro e garantiu-se na final onde contra o Cobreloa, precisou do desempate mais uma vez, faturando o seu primeiro título na história.

Em 2019, o Flamengo levantou a taça da Libertadores pela segunda vez em sua história. Na fase de grupos, terminou novamente em primeiro lugar e garantiu a classificação para as oitavas. Assim, superou o Emelec, Internacional e o Grêmio. Pela final em jogo único contra o River Plate, venceu por 2 a 1 com dois gols de Gabigol enquanto Borré descontou.

No ano de 2022, o Flamengo chegou na final da Libertadores sob o comando de Dorival Junior. Fez 16 pontos na fase de grupos até alcançar o mata-mata. Nas oitavas de final ganhou do Tolima em goleada com oito gols marcados, enquanto nas quartas superou o Corinthians. Já na semifinal venceu o Vélez para alcançar a final.

Na decisão, disputou o título com o Athletico, elenco que se classificou pela 1ª vez. Por 1 a 0, o Rubro-Negro tornou-se tricampeão da América do Sul.

Palmeiras

O Palmeiras tem 3 títulos da Libertadores. O tricampeonato foi conquistado em 2021, depois de vencer o Flamengo. Vale destacar que em 2020, o Alviverde também havia conquistado o troféu. Antes disso, em 2018, o Palmeiras só conseguiu chegar à semifinal. O primeiro troféu do Palmeiras na Libertadores foi em 1999.

O primeiro título do Palmeiras na Libertadores foi em 1999, contra o Deportivo Cali. A final foi decidida nos pênaltis, terminando bem para a equipe brasileiro. Na época, quem comandava a equipe palmeirense era o técnico Luiz Felipe Scolari, mais conhecido como Felipão, que anos depois, em 2002, seria detentor de outro título importante, dessa vez para o Brasil: o pentacampeonato da Seleção Brasileira na Copa do Mundo da FIFA.

Fazia parte do elenco do time naquele ano os jogadores: Marcos (goleiro), Arce e Júnior (laterais), Júnior Baiano e Roque Júnior (zagueiros), César Sampaio e Rogério (volantes), Alex e Zinho (meias) e Paulo Nunes e Oséas (atacantes). Outros nomes importantes foram o dos atacantes Evair e Euller, o zagueiro Cléber e o volante Galeano.

Na Libertadores de 2020, quando o Palmeiras conquistou o bicampeonato, já não haviam mais duas partidas de decisão. Apenas uma final decidia o campeão. Na ocasião, o Porco derrotou o Santos por 1×0, no Maracanã. O time já estava sendo comandado pelo treinador português Abel Ferreira. Essa foi a terceira vez na história da Libertadores que um técnico venceu. Apesar de toda a glória de vencer o campeonato, vale também destacar outro nome à esse título: o de Vanderlei Luxemburgo. Ele foi técnico da equipe palmeirense até as oitavas de final e desempenhou uma bela campanha na fase de grupos.

Na final, alguns nomes foram importantes para a classificação: Weverton (goleiro), Zé Rafael, Raphael Veiga, Rony e Danilo (meias), Alison (volante), Marcos Rocha e Matias Viña (laterais), Luan, Gustavo Gómes e Alan Empereur (zagueiros) e Luiz Adriano e Breno Lopes (atacante).

Em 2021, conquistou o seu terceiro título na competição, em jogo contra o Flamengo, vencendo por 2×1 o time carioca na prorrogação da partida. Os jogadores destaques do Palmeiras na temporada foram o goleiro Weverton, o zagueiro Gustavo Gómez, os meias Raphael Veiga e Dudu e o atacante Rony. Esses nomes foram anunciados pela própria Conmebol após o término da Libertadores 2021.