Quem vai apitar Corinthians e Cruzeiro domingo e escalação

Corinthians e Cruzeiro entram em campo neste domingo, 14, na Neo Química Arena, em duelo decisivo da Copa do Brasil. O confronto vale vaga na final, por isso, a arbitragem é um dos pontos de atenção para a torcida.

Quem apita Corinthians x Cruzeiro hoje

A CBF escalou Rodrigo José Pereira de Lima (PE) para comandar a arbitragem da partida. O Árbitro apitou cinco jogos do Alvinegro neste ano, e apenas em um delas o time ganhou. Foram 4 empates, o mais polêmico em jogo no Beira-Rio contra o Inter, em outubro.

O profissional tem um histórico de conflito com o Timão. O jogo contra o Colorado ficou marcado por um pênalti no último minuto, de Cacá em Bruno Henrique, após revisão do VAR. Dorival Júnior foi expulso após reclamar, e chegou a pegar um gancho de duas partidas.

Escalação do Corinthians

Hoje, o técnico Dorival Júnior adotou discurso cauteloso ao longo da semana e manteve mistério sobre as condições físicas de Raniele e Yuri Alberto. A tendência, no entanto, é positiva para o Timão.

Raniele deve voltar a ficar à disposição depois de não ter ido ao banco no jogo de ida. Já Yuri Alberto, que deixou o último confronto com dores, tem boas chances de começar como titular.

Outra peça importante é Rodrigo Garro, recuperado recentemente de lesão. Assim como na primeira partida da semifinal, ele está apto, mas a principal dúvida é se Dorival optará por escalá-lo desde o início ou utilizá-lo ao longo do jogo.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez (Raniele), Maycon, André Carrillo e Breno Bidon (Rodrigo Garro); Memphis Depay e Yuri Alberto (Gui Negão ou Vitinho).

Cruzeiro vai escalar quem?

Do lado cruzeirense, o técnico Leonardo Jardim precisa lidar com desfalques importantes. O volante Lucas Romero está suspenso após levar o terceiro cartão amarelo. Para a vaga, Matheus Henrique e Walace disputam posição. Há ainda a possibilidade de Christian ser recuado, formando dupla com Lucas Silva, o que abriria espaço para a entrada de Sinisterra no ataque.

Na defesa, a Raposa perdeu Lucas Villalba, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo no jogo de ida. Jonathan Jesus deve formar a zaga ao lado de Fabrício Bruno. A boa notícia é o retorno de Wanderson, recuperado de lesão muscular.

Provável escalação do Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge.