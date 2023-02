Decisão será no próximo sábado, 11 de fevereiro, entre as duas equipes no Marrocos

Real Madrid e Al Hilal disputam titulo do Mundial de Clubes 2023 no sábado

Real Madrid e Al Hilal estão na final do Mundial de Clubes 2023! As equipes vão disputar o título de melhor equipe de futebol do mundo pela temporada no próximo sábado, 11 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), em Rabat, no Marrocos. Os espanhóis buscam a oitava taça, enquanto os sauditas querem o primeiro título.

Quando é o jogo do Real Madrid e Al Hilal?

A decisão será no próximo sábado, 11 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. Em partida única, quem vencer será coroado o melhor time do mundo pelo torneio da FIFA.

CAMINHO DO REAL MADRID

Campeão da Liga dos Campeões na temporada passada, o Real Madrid conquistou o direito de jogar o Mundial de Clubes da FIFA este ano. Porém, como manda o regulamento, o representante da Europa só entra na semifinal.

O time bateu o Al Ahly por 4 x 1 na quarta-feira, 08/02, em Rabat. Os gols foram de Vini Júnior, Valverde, Rodrygo e Sergio Arribas, com desconto para Ali Maaloul. Já Modric no segundo tempo perdeu pênalti.

O Real busca o oitavo título do Mundial da FIFA. O elenco espanhol é o maior vencedor de todos os tempos com sete troféus até aqui.

CAMINHO DO AL HILAL

Do outro lado, o Al Hilal teve uma árdua batalha até chegar aqui. Nas quartas de final o time saudita passou pelo Wydad Casablancas nos pênaltis. No tempo regulamentar os dois empataram (1x1) e nas penalidades o Al Hilal venceu por 5 a 3.

Já na semifinal o elenco surpreendeu e bateu o Flamengo, favorito nas casas de aposta. Por 3 x 2, o clube da Arábia Saudita levou e a melhor e se classificou para a final.

Na temporada passada, o Al Hilal ficou em quarto lugar depois de perder para o Al Ahly. O Al Hilal busca o primeiro título do Mundial de Clubes.

Premiação

A premiação do Mundial de Clubes 2023 vai do sétimo colocado até o campeão. Com o objetivo de incentivar as equipes, cada elenco ganha um valor diferente por lutar bravamente na competição.

O campeão do Mundial este ano vai embolsar R$ 25 milhões, ou 5 milhões de dólares. Já o vice ficará com R$ 20milhões, uma boa quantia como recompensa.

Confira todos os números da premiação.

7° colocado do Mundial: R$ 2,5 milhões (US$ 500 mil)

6° colocado do Mundial: R$ 5,1 milhões (US$ 1 milhão)

5º colocado do Mundial: R$ 7,6 milhões (US$ 1,5 milhão)

4º colocado do Mundial: R$ 10,2 milhões (US$ 2 milhões)

3º lugar do Mundial: R$ 12,7 milhões (US$ 2,5 milhões)

Vice-campeão: R$ 20,4 milhões (US$ 4 milhões)

Campeão: R$ 25,5 milhões (US$ 5 milhões)

Tem prorrogação no Mundial de Clubes?

Em caso de empate no tempo normal da partida, a prorrogação terá início durante o Mundial de Clubes. Se a igualdade persistir no placar, aí a disputa de pênaltis é que define quem leva a melhor.

Apenas a disputa pelo terceiro lugar não tem prorrogação. Em caso de empate, os pênaltis começam logo após o fim do segundo tempo.

Na final do Mundial, a prorrogação será iniciado da mesma maneira e, em caso de novo empate, os pênaltis é que vão confirmar o grande campeão do mundo na temporada.

Como assistir ao jogo do Real Madrid sábado?

A final do Mundial de Clubes da FIFA será transmitida no Brasil pela TV Globo, SporTV e as plataformas GloboPlay, CazéTV e FIFA Plus ao vivo.

Para todos os estados na TV aberta, a Globo exibe o duelo entre Al Hilal e Real Madrid no sábado ao vivo. Luis Roberto vai narrar a partida ao lado de Roger Flores e Júnior.

No SporTV o canal está disponível somente para assinantes da TV paga, assim como o GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Para quem quer curtir de graça, dá para sintonizar a plataforma FIFA+ no site oficial e também no canal do Cazé, através do Youtube e na Twitch.

