Real Madrid x Al-Hilal: onde ver a final do Mundial de Clubes 2023

Equipes vão brigar pelo título de melhor elenco do mundo do futebol neste sábado

Maior campeão de todos os tempos, o Real Madrid vai buscar o seu oitavo título mundial. Neste sábado, 11 de fevereiro, disputa a grande final do Mundial de Clubes 2023 diante do Al Hilal às 16h (Horário de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos. Esta é a primeira vez que os times se enfrentam em campo.

O campeão do Mundial de Clubes vai ganhar R$ 25,5 milhões, premiação entregue pela FIFA. Já o segundo colocado fica com o valor de R$ 20,4 milhões.

Quantos mundiais o Real Madrid tem?

O Real Madrid tem sete títulos do Mundial de Clubes. O elenco espanhol é o maior campeão do torneio da FIFA, com os troféus conquistados em 1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018.

O time merengue vai buscar o oitavo troféu este ano. A última conquista foi em 2018, quando derrotou o Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 4 a 1 o na final disputada em Abu Dabi.

Em segundo lugar estão Milan e Bayern de Munique, com quatro títulos cada.

Onde assistir o jogo da final do Mundial de Clubes hoje

O jogo do Real Madrid e Al Hilal hoje na final do Mundial de Clubes tem transmissão nos canais Globo, SporTV e nas plataformas GloboPlay, CazéTV e FIFA+, às 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão para todo o território nacional neste sábado, a Globo exibe a grande final do torneio entre clubes de graça, com narração de Luis Roberto e os comentários de Junior e Roger Flores, direto do Marrocos.

Para quem já está acostumado, o SporTV é outra maneira de acompanhar ao vivo a partida. Aqui, é Gustavo Villani é quem narra ao lado dos comentaristas Ledio Carmona e Ricardinho.

Online, o serviço de streaming retransmite as imagens da Globo, de graça, e do SporTV para quem é assinante na plataforma.

Outra opção para curtir a final do Mundial de Clubes é sintonizar o canal do Cazé, no Youtube e Twitch. Se preferir, pode assistir também no FIFA Plus, pelo site oficial (www.fifa.com) e no aplicativo para celular e tablets.

Escalação do Real Madrid hoje:

Courtois permanece fora no elenco do Real Madrid. Já Benzema é dúvida, assim como Militão porque não viajaram para o Marrocos.

Provável escalação do jogo do Real Madrid hoje: Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Modric, Kroos; Valverde, Rodrygo e Vini Júnior.

Provável escalação do jogo do Al Hilal hoje: Al Mayouf; Abdulhamid, Jang, Ali Albulayhi, Al-Dawsari; Cuellar, Kanno, Salem Al-Dawsari; Vietto, Ighalo e Marega.

Tem prorrogação na final do Mundial?

Em caso de empate na final do Mundial de Clubes de 2023, a prorrogação tem início entre as duas equipes. Serão dois tempos de 15 minutos cada, onde o time que virar o placar em seu favor será declarado o campeão mundial.

Mas se a igualdade persistir, aí a disputa de pênaltis é que definirá grande campeão da temporada.

Somente a terceira fase do Mundial é que não tem prorrogação. Todas as outras etapas possuem a prorrogação e também os pênaltis.

