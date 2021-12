Remo x Paysandu: onde assistir e horário do jogo domingo – 5/12

Neste sábado (4), o Remo recebe o Paysandu, no Banpará Baenão, às 17h (horário de Brasília), em partida de volta da semifinal da Copa Verde 2021. Com isso, confira onde assistir o Clássico Rei da Amazônia.

Onde assistir Remo x Paysandu:

O clássico Re-Pa de nº 762 hoje (4), ao vivo, será transmitido exclusivamente pela TV Cultura, canal da televisão aberta.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Estádio Evandro Almeida – Banpará Baenão, em Belém, Pará

TV: TV Cultura

LiveStream: Sem transmissão

Semifinal da Copa Verde 2021

Com um empate por 2 a 2 no jogo de ida, no estádio Curuzu, o vencedor do duelo neste sábado avançará para a final da Copa Verde. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nas penalidades.

Por conta das regras e protocolos do retorno do público aos estádios no Pará, a única torcida presente na partida será a do mandante Remo. Assim como apenas a do Papão esteve no jogo de ida.

Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro na última rodada, o Remo quer chegar à final da Copa Verde para animar a relação com o torcedor. O time de Eduardo Baptista vai em busca de seu primeiro título e terceira final da competição regional. Após o final da disputa da Série B, a equipe perdeu alguns titulares, como Rafael Jansen e Romércio.

Em busca do tricampeonato e da quinta final da Copa Verde, o Paysandu também perdeu parte do elenco após a disputa da Série C, competição em que ficou em último lugar no grupo C. O time comandado pelo auxiliar Wilton Bezerra é recheado com jogadores das categorias de base.

Escalações Remo x Paysandu:

O técnico Eduardo Baptista não terá Neto Moura e Anderson Uchôa, suspensos, e Rafinha, lesionado, disponíveis para o clássico.

Já Wilton Bezerra não deve ter desfalques para escalar o Papão.

Remo: Vinicius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor Fernandes; Pingo e Arthur; Erick Flores, Felipe Gedoz e Lucas Tocantins; Neto Pessoa. Técnico: Eduardo Baptista.

Paysandu: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos; Ratinho e Jhonnatan; Laércio, José Aldo e Marlon; Danrlei. Técnico: Wilton Bezerra.

