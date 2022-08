Roma x Monza: onde assistir o jogo de hoje ao vivo e horário (30/08)

Confira onde assistir o jogo de hoje. Foto: Reprodução / AS Roma Oficial @OfficialASRoma

Roma e Monza se enfrentam nesta terça-feira, pela quarta rodada do Campeonato Italiano

Pela quarta rodada do Campeonato Italiano, Roma x Monza se enfrentam nesta terça-feira, 30 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma. Com transmissão ao vivo para todo o país, confira onde assistir a partida ao vivo hoje.

A Roma aparece na 6ª posição com 7 pontos, enquanto o Monza segue na 20ª posição sem pontos marcados.

Onde assistir Roma x Monza hoje ao vivo

O jogo da Roma e Monza hoje terá transmissão da ESPN 3 e Star +, a partir das 15h45 (Horário de Brasília).

Responsável pelos direitos de imagens do Campeonato Italiano, o canal da ESPN 3 é quem transmite a partida entre Roma e Monza nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, basta sintonizar o televisor na emissora e curtir ao vivo.

Outra opção é acompanhar a partida desta terça através do Star +, plataforma de streaming por assinatura. Somente torcedores que são assinantes podem assistir ao jogo de futebol hoje, disponível em todo os território brasileiro. Para tornar-se membro da plataforma, o Star + está disponível por R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma, em Roma

Onde assistir Roma x Monza hoje: ESPN 3 e Star +

Roma na Liga Europa 2022/23

Nesta temporada, a Roma vai disputar o Campeonato Italiano, Copa da Itália e a Liga Europa, segunda maior competição de futebol no continente europeu.

Na última sexta-feira, a UEFA determinou todos os oito grupos da primeira fase através de sorteio, com trinta e duas equipes disputando o torneio. Serão seis rodadas por pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1 para cada elenco na partida.

Ao fim da primeira fase, o líder de cada grupo avança para as oitavas de final, enquanto os segundos lugares disputam os playoffs com os terceiros da Champions.

GRUPO C: Roma, Ludogorets, Betis e Helsinki.

Escalações do jogo da Roma x Monza hoje

José Mourinho tem como desfalque Zaniolo, Darboe e Wijnaldum, nova contratação do clube da capital italiana.

Provável escalação da Roma: Rui Patrício; Ibañez, Smalling, Mancini; Spinnazzola, Matic, Cristante, Karsdorp; Pellegrini, Dybala e Abraham.

Ranocchia, Marco D’Alessandro, Dany Mota e Pablo Mari não estão disponíveis para o jogo de hoje.

Provável escalação de Monza: Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Colpani, Sensi, Valoti, Molina; Petagna e Caprari.

Próximos jogos:

ROMA:

Udinese x Roma – Domingo, 04/09 às 15h45 – Campeonato Italiano

Ludogorets x Roma – Quinta-feira, 08/09 às 13h45 – Liga Europa

MONZA:

Monza x Atalanta – Segunda-feira, 05/09 às 13h30 – Campeonato Italiano

Lecce x Monza – Domingo, 11/09 com horário a ser definido – Campeonato Italiano

