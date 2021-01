Roma x Spezia: onde assistir ao jogo da Copa da Itália (19/01)

Pelas oitavas de final da Copa da Itália, Roma e Spezia se enfrentam nesta terça-feira (19), às 17h15, no Estádio Olímpico de Roma. Em partida única, quem vencer está classificado para as quartas de final contra o Napoli. Então, saiba onde assistir ao jogo.

Roma x Spezia: onde assistir?

O jogo possui transmissão ao vivo do serviço de streaming DAZN, às 17h15 (Horário de Brasília).

Possíveis escalações de Roma x Spezia

Ao time da Roma, o goleiro Mirante, Santon, Zaniolo, Calafiori e Pastore continuam sendo desfalques. Entretanto, é possível que o jogador mescle titulares com reservas para o jogo de hoje, visto que tem como principal foco o Campeonato Italiano.

Possível Roma: Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pedro; Borja Mayoral.

Por outro lado, o Spezia tem Mbala Nzola como principal baixa no plantel. Entretanto, os jogadores Ferrer, Mattiello e Marchiazza não aparecem na lista de convocados publicada pelo site oficial do clube.

Possível Spezia: Provedel; Vignali, Chabot, Terzi, Bastoni; Estévez, Agoume, Pobega; Farias, Gyasi, Piccoli.

Confrontos das oitavas pela Copa da Itália

Além disso, dois dos quatro confrontos já estão definidos pela Copa da Itália. Então, todos os jogos da fase acontecem na terça-feira, 26 de janeiro, sem horário definido.

Inter de Milão x Milan

SPAL x Juventus

Atalanta x Lazio/Parma

Napoli x Roma/Spezia

Como estão as equipes nesta temporada?

A Roma aparece no Campeonato Italiano em 4º lugar, contabilizando trinta e quatro pontos. Com o objetivo de alcançar a liderança, a equipe da capital italiana mantem-se firme no desempenho em campo. Dessa maneira, possui dez vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Por fim, enfrenta o Braga na Liga Europa.

Enquanto isso, o Spezia ocupa a 13ª posição com dezoito pontos. Precisando se afastar completamente da zona de rebaixamento, o time visitante busca em todo momento uma vitória na competição italiana para somar pontos e assim tornar impossível o rebaixamento.