Saiba a escalação do Flamengo para o jogo de hoje contra o Galo

Atlético-MG e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 25, em jogo que pode dar a taça do Brasileirão ao Rubro-Negro. O Galo tenta juntar os cacos depois do vice na Sul-Americana. O encontro promete clima pesado no Mineirão – a partir das 21h30 (de Brasília). Veja a escalação:

Galo tem desfalques para a escalação

No Atlético-MG, Jorge Sampaoli prepara a equipe para uma remontada após o baque na Sula, mas começa o jogo com dor de cabeça. O treinador não terá Igor Gomes, suspenso contra o Flamengo. E as dúvidas não param por aí: Alan Franco e Guilherme Arana deixaram o gramado da final sentindo dores e ainda não têm presença garantida.

A lista de problemas aumenta com as ausências confirmadas de Cuello, Lyanco, Junior Santos e Patrick, todos no departamento médico. Sampaoli também precisa administrar os pendurados: Caio Paulista, Reinier, Saravia e ele próprio.

Mesmo assim, o treinador deve repetir a base da equipe que disputou a final, com mudanças pontuais para segurar o ritmo e dar fôlego ao elenco.

Time provável do Atlético-MG:

Everson; Saravia, Vitor Hugo (Ruan) e Junior Alonso; Arana (Caio Paulista); Fausto Vera, Alexsander e Gustavo Scarpa; Bernard, Hulk e Dudu.

Entre os nomes mais esperados, Hulk e Bernard seguem como referências técnicas, enquanto Scarpa tenta recuperar ritmo e confiança. Arana, caso esteja apto, volta a ser peça fundamental no lado esquerdo.

Veja a possível escalação do Flamengo hoje

Do outro lado, o Flamengo desembarca com força quase total, mas Filipe Luís não deve levar a campo o que tem de melhor. O treinador, que ainda digere o desgaste da vitória sobre o Bragantino e pensa na decisão contra o Palmeiras em Lima, planeja uma escalação mesclada.

A boa notícia para o torcedor é a volta de Pulgar e Saúl, que cumpriram suspensão na rodada anterior. A má notícia é que Léo Ortiz segue fora. O zagueiro até treinou parcialmente com o elenco nesta segunda-feira, mas não foi relacionado. Allan e Pedro também permanecem no departamento médico.

Mesmo com as ausências, Filipe Luís tem alternativas suficientes para montar uma equipe competitiva — e com velocidade pelos lados.

Time provável do Flamengo: Rossi; Varela (Royal), Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino (Everton Cebolinha).

A expectativa é que Arrascaeta, ainda longe da forma ideal, seja administrado. A dúvida fica entre manter Samuel Lino ou usar Everton Cebolinha de início.