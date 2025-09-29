Saiba onde assistir Avaí x Coritiba ao vivo hoje na Série B

Nesta segunda-feira, 29, Avaí e Coritiba se enfrentam em jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo começa às 19h30, horário de Brasília, na Ressacada, válido pela 29ª rodada da competição. Veja como assistir.

Como assistir Avaí x Coritiba hoje

A partida entre Avaí e Coritiba será transmitida pela CBN Floripa, Disney+ e ESPN. Isso significa que, além de curtir na televisão, o torcedor tem a oportunidade de acompanhar o jogo no celular ou qualquer dispositivo com acesso à internet.

Vinícius Bergantin é novo técnico do Avaí e deve escalar César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; Zé Ricardo, João Vitor e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Cléber e Emerson Ramon.

O treinador Mozart deve apresentar uma escalação diferente, com Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho.

Quantas rodadas tem a Série B do Brasileirão?

A Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol, é disputada por vinte clubes em 38 rodadas entre pontos corridos. São dois turnos com dezenove rodadas cada, onde cada vitória dá três pontos e o empate apenas um.

Além disso, cada time se enfrenta duas vezes na temporada: uma dentro de casa e a outar como visitante. Ao fim da temporada, o primeiro colocado será declarado o campeão da Série B, garantindo além da taça a vaga na elite da próxima edição do Brasileirão.

Além do primeiro, também garantem o acesso os outros três primeiros. Na parte de baixo os quatro últimos da classificação serão rebaixados para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.