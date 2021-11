Saiba onde assistir Wolfsburg x Borussia Dortmund e horário hoje (27/11)

Pela décima terceira rodada do Campeonato Alemão, o confronto entre Wolfsburg e Borussia Dortmund acontece neste sábado, 27/11, a partir das 11h30 (horário de Brasília), na Volkswagen Arena. Confira onde assistir ao vivo o jogo do Borussia Dortmund hoje.

Onde assistir Wolfsburg x Borussia Dortmund: O jogo do Wolfsburg e Borussia Dortmund terá transmissão da plataforma de streaming OneFootball, disponível de graça tanto pelo site como no aplicativo no Android e iOS, a única maneira de acompanhar a partida hoje ao vivo.

Horário: 11h30 (horário de Brasília)

Local: Volkswagen Arena, cidade de Wolfsburg, na Alemanha

TV: Sem transmissão

LiveStream: OneFootball pelo aplicativo ou site (www.onefootball.com) disponível de graça

Sem perder por três rodadas, o Wolfsburg entra em campo neste sábado buscando o seu quarto triunfo positivo para que, dessa maneira, consiga alcançar a parte de cima da tabela. Em sexto lugar com 20 pontos, venceu seis jogos, empatou outros dois e perdeu quatro, podendo terminar a rodada em terceiro se os rivais tropeçarem.

Enquanto isso, o Borussia Dortmund tem a chance de tornar-se o novo líder do Campeonato Alemão se vencer o jogo de hoje. Porém, em segundo lugar com 27 pontos, precisa torcer por um tropeço do Bayern que também joga neste sábado já que tem um ponto a menos do que os bávaros. Por fim, na temporada, contabiliza nove vitórias e somente três confrontos perdidos.

Escalações de Wolfsburg x Borussia Dortmund:

O comandante dos Lobos, Florian Kohfeldt, não poderá contar com Bialek, Casteels, Schlager e William para o confronto deste sábado.

Do outro lado, Marco Rose não terá Bellingham, Morey, Reyna, Schmelzer e Wolf.

WOLFSBURG: Pervan; Lacroix, Guilavogui, Brooks; Baku, Vranckx, Arnold, Otavio; Nmecha, Gerhardt; Weghorst

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Can, Witsel, Dahoud; Brandt, Malen, Reus

