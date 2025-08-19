SBT? Onde assistir Real Madrid x Osasuna na La Liga e escalação (19/08/25)

O Real Madrid inicia sua campanha na La Liga em casa contra o Osasuna nesta terça-feira, 19 de agosto. É uma nova era para o Real Madrid, com o gigante espanhol jogando sua primeira partida na La Liga sob a liderança de Xabi Alonso, com uma abertura de temporada complicada contra um time do Osasuna que também está sob nova direção.

Como assistir o jogo do Real Madrid hoje?

O jogo do Real Madrid hoje no Campeonato espanhol vai passar na ESPN e Disney+, em todo o país ao vivo. O duelo não terá transmissão da televisão aberta, sendo a emissora da Disney o único canal a transmitir a partida.

O Real precisa dar um grande passo à frente nesta temporada para alcançar o atual campeão da La Liga e seu grande rival, o Barcelona.

O Mundial de Clubes acabou sendo uma decepção neste verão, com o Real sendo eliminado na semifinal pelo futuro campeão PSG, com Kylian Mbappé perdendo vários jogos devido a um problema estomacal. Mas ele está de volta e o Real conta com as novas contratações Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono e Álvaro Carreras, enquanto o jovem atacante Gonzalo Garcia continua a se destacar.

O Osasuna do técnico Alessio Lisci será perigoso e terá um desempenho muito acima do esperado na temporada passada, já que terminou em nono e perdeu por pouco a classificação para as competições europeias.

A escalação prevista para o Real deve contar com Courtois; Militão, Tchouaméni e Huijsen; Alexander-Arnold, Valverde, Guler e Fran García; Vini Jr., Mbappé e Gonzalo.

O Osasuna tem Herrera; Catena, Boyomo e Juan Cruz; Rosier, Torró, Moncayola e Bretones; Rubén García, Oroz e Budimir.

História da La Liga

A La Liga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939.

Resumindo, o campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.