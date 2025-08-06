Futebol

Se o Corinthians ganhar hoje o que acontece na Copa do Brasil?

Corinthians entra em campo com vantagem e tem mais chances de seguir no torneio

Escrito por Anny Malagolini
Corinthians e Palmeiras estão se enfrentando nesta quarta-feira, no Allianz Parque, em jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Timão tem vantagem na partida, já que venceu o jogo em casa, na Arena, por 1 a 0. Se ganhar hoje, o que acontece com o Alvinegro?

O que acontece se o Corinthians ganhar?

Se o Corinthians ganhar para do Palmeiras hoje, independentemente da diferença de placar, o time estará nas quartas de final da Copa do Brasil.

Como o Palmeiras perdeu o jogo de ida para o Corinthians, o Alviverde precisa vencer o jogo desta quarta com um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Se vencer por dois ou mais gols de diferença, avança diretamente às quartas de final da Copa do Brasil. No entanto, se empatar ou perder novamente, será eliminado da competição.

A CBF informou que o sorteio dos confrontos das quartas será realizado na para a próxima terça-feira, 13 de agosto. A próxima fase do torneio acontecerá nos dias 27 de agosto e 11 de setembro – também com ida e volta.

O calendário previsto é o seguinte:

  • Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;
  • Semifinais: 5 e 19 de outubro;
  • Final: 2 e 9 de novembro.

Copa do Brasil é uma das competições mais democráticas e lucrativas do futebol brasileiro, oferecendo a clubes de diferentes divisões e regiões a chance de competir pelo título nacional e por uma premiação milionária.

Na 1ª fase da Copa do Brasil 2025, os times da série A recebem R$ 1.543.500. Os clubes da Série B ganham R$ 1.378.125, enquanto os demais embolsam R$ 830 mil. É reservado ao campeão um prêmio de R$ 101 milhões.

O Corinthians busca o quarto título, enquanto o Palmeiras corre atrás do quinto troféu.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

