Se o Fluminense passar do Al Hilal pega quem na semi?

Fluminense joga no Mundial de Clubes nesta sexta-feira, 4, e está perto do título

Chegamos nas quartas de final do Mundial de Clubes e o Fluminense tem um desafio: vencer o Al Hilal, time da Arábia Saudita, e que conseguiu o feito de eliminar o Manchester City. O duelo será nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, Orlando, FL. Se ganhar, o time brasileiro chega na semifinal – e o clube tem chances.

O Fluminense causou uma das maiores surpresas do torneio ao eliminar a gigante da Série A, a Inter, com uma vitória por 2 a 0 nas oitavas de final. Um gol de Cano no início do jogo e um de Hércules no final do jogo selaram uma atuação defensiva valente, levando o time de Renato Gaúcho a conquistar a vitória.

O adversário nas quartas, o Al-Hilal, avançou após uma emocionante vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City na prorrogação – sem dúvida, o jogo mais emocionante do torneio até então. Em um confronto caótico em Orlando, o Al-Hilal finalmente garantiu a vitória com o gol da vitória de Marcos Leonardo aos 112 minutos. Com isso, tornou-se o primeiro time asiático a derrotar um time europeu no Mundial de Clubes.

Assim como o Fluminense, o Al-Hilal também atravessa uma ótima fase. Está invicto há nove partidas consecutivas (6 vitórias e 3 empates) em todas as competições, desde o início de maio.

Essas duas equipes nunca se enfrentaram antes, mas este será o quinto encontro entre um clube brasileiro e um saudita no Mundial de Clubes. O Al-Hilal participou de dois dos quatro confrontos anteriores, perdendo para o Flamengo na semifinal de 2019, antes de derrotar o mesmo adversário nas semifinais da edição de 2022.

O que acontece se o Fluminense ganhar?

Se o Fluminense ganhar do Al Hilal, independentemente da diferença no placar, o time estará na semifinal do Mundial de Clubes e pode pegar o Palmeiras ou o Chelsea.Em caso de vitória do Al Hilal, o time carioca é eliminado.

Agora, se a partida terminar empatada no tempo regular, a decisão será levada para prorrogação. São dois tempos de 15 minutos, cada. Se ainda assim os times estiverem empatados, o jogo vai para os pênaltis.

O jogo do Palmeiras também é na sexta-feira, a partir das 22h.

Faltam apenas oito times para a Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2025 , enquanto o torneio global se aproxima da final em 13 de julho no Estádio MetLife.