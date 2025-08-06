Sem Messi: onde assistir o jogo do Inter Miami x Puma

O Inter Miami segue na corrida pelo título da Cups League nesta quarta-feira, 6, e enfrenta os mexicanos do Puma. O jogo será realizado no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, a partir das 20h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Inter Miami?

Para assistir ao jogo de hoje, os fãs podem acompanhar pela Apple TV. Nenhuma emissora faz a transmissão da partida. A principal ausência é Lionel Messi , que sofreu uma pequena lesão muscular na perna direita durante a última partida contra o Necaxa e perderá esta partida.

A competição tem um novo formato este ano, projetado para incluir mais confrontos entre times da MLS e da Liga MX. A primeira fase da competição contará com confrontos exclusivos entre um time de cada liga, assim como as quartas de final.

Ao todo, 18 times da MLS e 18 times da Liga MX participam da Cups League. As equipes são divididas em duas tabelas específicas para cada liga. Os quatro melhores times da MLS e os quatro melhores da Liga MX avançam para as quartas de final. Se o jogo terminar empatado após 90 minutos, as equipes irão para os pênaltis.

Por que o Inter Miami é rosa?

Apesar de enfrentar ceticismo e advertências contra a escolha de cor não convencional, Beckham revelou que ele pessoalmente insistiu no rosa, citando a presença recorrente da cor na paisagem de Miami.

Relembrando os estágios iniciais do planejamento do Inter Miami, Beckham explicou: “Dirija por Miami e você verá que é uma cor muito recorrente. Na época, muitas pessoas diziam ‘não use rosa’. Fui eu quem disse que tinha que ser a cor principal. Então, fui eu. Na verdade, tenho muito orgulho disso. Estou feliz por ter mantido a calma e ter seguido em frente.”

O New York Times noticiou que a demanda pelos uniformes rosas do Inter Miami aumentou, com o próprio Beckham tendo que esperar pela produção de camisas adicionais este ano, quando decidiu presentear um amigo com uma. Com a aquisição de Lionel Messi, o uniforme do time se tornou um dos mais procurados do mundo do futebol.