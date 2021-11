Suíça x Bulgária: onde assistir as Eliminatórias ao vivo hoje (15/11)

As equipes de Suíça x Bulgária entram em campo nesta segunda-feira, 15/11, para se enfrentar a partir das 16h45 (horário de Brasília), pelo grupo C no Swissporarena nas Eliminatórias da Europa. Saiba onde assistir ao vivo o jogo de hoje.

Onde assistir Suíça x Bulgária: O jogo entre Suíça e Bulgária hoje terá transmissão ao vivo da plataforma de streaming Estádio TNT, disponível por assinatura tanto pelo site como no aplicativo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde.

Quando vai ser: 15 de novembro de 2021

15 de novembro de 2021 Horário: 16h45 (horário de Brasília)

16h45 (horário de Brasília) Local: Swissporarena, cidade de Lucerna, na Suíça

Swissporarena, cidade de Lucerna, na Suíça TV: Sem transmissão

Sem transmissão LiveStream: Estádio TNT pelo aplicativo ou site (www.estadio.com) disponível por assinatura

Eliminatórias da Europa para a Copa

Depois de ficar no empate com a Itália na rodada passada, a Suíça disputa a vaga direta ao Mundial de 2022 nesta rodada diante dos búlgaros que já estão desclassificados. Em segundo lugar com 15 pontos, é tudo ou nada para a seleção, ou seja, além de vencer o jogo de hoje, tem que torcer por um tropeço dos italianos seja derrota ou empate para que conquiste a vaga direta.

Isso acontece porque o saldo de gols da Suíça é menor do que o da Itália, sendo 11 a 9. Se descontar a diferença, aí pode ultrapassar mesmo.

Mesmo depois de vencer a equipe da Irlanda do Norte na última rodada, a Bulgária não possui mais chances de classificação para a Copa do Mundo do ano que vem. Com 8 pontos na quarta posição, o elenco tem sete pontos a menos que os suíços, ou seja, não tem mais como obter a diferença.

Porém, os búlgaros querem fechar a campanha com chave de ouro e levar uma vitória aos torcedores.

Escalações de Suíça x Bulgária

O time da casa não poderá contar com Elvedi, Zuber, Embolo, Kobel, Xhaka, Fassnacht e Akanji, lesionados. Já os visitantes não tem Georgiev e Nedyalkov por lesões e Yomov e Antov por estarem suspenso.

Suíça:

Sommer; Rodríguez, García, Schar, Widmer; Zakaria, Freuler, Vargas, Shaqiri, Steffen; Okafor

Bulgária:

Karadzhov; Hristov, Turitsov, Petko, Velkovski; Chochev, Tsonev, Borislav ; Nedelev, Iliev, Despodov

+ Veja todos os países que já estão classificados para a Copa de 2022