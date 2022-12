Tem jogo da Copa do Mundo hoje, dia 8 de dezembro de 2022?

Confira a programação desta quinta-feira, 8 de dezembro, na Copa do Mundo do Catar na reta final da competição

Depois de duas semanas recheadas de futebol, a Copa do Mundo tem uma pequena pausa no cronograma antes das quartas de final para as seleções descansarem. Com isso, saiba se tem jogo da Copa do Mundo hoje, quinta-feira, 8 de dezembro, e qual a programação.

Quando vai ter jogo da Copa do Mundo?

Não há jogo da Copa do Mundo na quinta-feira, 8 de dezembro, pois as seleções se preparam para as quartas de final neste fim de semana.

A Copa do Mundo tem uma pequena pausa no meio da semana para os jogadores descansarem. A rotina de jogos e pouco treinamento se dá por 30 dias, tempo de duração do Mundial no Catar.

As quartas de final contam com as seleções da Inglaterra, França, Marrocos, Portugal, Brasil, Croácia, Holanda e a Argentina.

Por que não há jogos da Copa do Mundo hoje?

Não há jogos da Copa do Mundo hoje para garantir que as equipes tenham um período de descanso adequado antes das partidas cruciais das quartas de final. Isso é especialmente pertinente para Argentina e Holanda, que tiveram apenas três dias entre a última partida do grupo e os confrontos das oitavas de final; o intervalo significa que eles terão seis dias entre a última partida e o emocionante confronto das quartas de final entre si.

Também permite que os times que tiveram suas partidas das oitavas de final nos últimos dias tenham mais tempo para se recuperar e se preparar para as próximas partidas.

A pausa é especialmente importante, pois não houve lacuna no jogo entre o final da fase de grupos e o início das oitavas de final, como aconteceu nas Copas do Mundo anteriores.

Após a pausa de dois dias, as quartas de final acontecerão na sexta-feira, 9 de dezembro, e no sábado, 10 de dezembro. As semifinais serão disputadas de 12 a 13 de dezembro, antes da final da Copa do Mundo no domingo, 18 de dezembro.

Tabela e datas das quartas de final na Copa do Mundo 2022

Jogos da Copa do Mundo no fim de semana

A Copa do Mundo retorna na sexta-feira, 9 de dezembro, com dois jogos das quartas de final. No sábado, outros dois embates vão ser disputados para saber quem avança para a semifinal.

Todos os horários no Brasil são de Brasília. Torcedores que moram em estados com o próprio fuso horário devem ficar atentos.

Sexta-feira, 9 de dezembro:

Croácia x Brasil (12h) Globo, SporTV / GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Holanda x Argentina (16h) Globo, SporTV / GloboPlay, portal GE e FIFA+

Sábado, 10 de dezembro:

Marrocos x Portugal (12h) Globo, SporTV / GloboPlay, portal GE e FIFA+

França x Inglaterra (16h) Globo, SporTV / GloboPlay, portal GE, FIFA+ e canal do Casimiro

Estádios da Copa do Mundo:

Oito estádios foram construídos especialmente para a Copa do Mundo Qatar 2022 da FIFA. Cada um deles tem a sua peculiaridade, além de homenagearem a cultura árabe.

Ao fim da disputa, eles serão reconstruídos para formarem tendas esportivas, espaços recreativos para os moradores do país e até locais de lazer. A intenção principal do Catar é reaproveitar cada instalação.

Estádio Lusail, em Lusail

Estádio Al Bayt, em Al Khor

Al Janoub Stadium, em Al Wakrah

Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan

Estádio Internacional Khalifa, em Doha

Estádio Cidade da Educação, em Al Rayyan

Estádio 974, em Doha

Al Thumama Stadium, em Doha

Como assistir às partidas das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022 no Brasil?

As partidas das quartas de final da Copa do Mundo da FIFA do Catar 2022 serão transmitidas ao vivo na Globo e SporTV, na televisão ao vivo e por todo o país.

As imagens também são transmitidas no GloboPlay, tanto Android quanto no iOS, para quem não é assinante também, além das plataformas GE, FIFA+ e o canal do Casimiro no Youtube e na Twitch. Todas as opções são gratuitas para o público brasileiro.

Cada uma das plataformas disponibiliza o seu sinal ao torcedor de maneira gratuita. Basta acessar o site pelo navegador ou no celular, tablet, computador ou até na smartv para acompanhar.

