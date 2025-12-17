Tem prorrogação na final do Mundial de Clubes Intercontinental 2025?
Final emocionante acontece entre Flamengo e PSG
Flamengo e PSG fazem a grande decisão da Copa Intercontinental, o Mundial de Clubes da Fifa 2025 nesta quarta-feira, 17 de dezembro, no Catar. A partida única começou às 14h (de Brasília) e promete emoção até o último minuto. A grande dúvida de torcedores brasileiros é: tem prorrogação no Mundial de Clubes?
O que diz o regulamento sobre prorrogação
De acordo com o regulamento da Copa Intercontinental, em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação de 30 minutos, dividida em dois tempos de 15 minutos. Persistindo a igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Durante a prorrogação do Mundial de Clubes, os times poderão fazer uma substituição adicional além das cinco que lhes foram permitidas para todo o jogo.
Quais os times com Mundial de Clubes
- Real Madrid – 2014, 2016, 2017, 2018, 2022
- Milan – 1969, 1989, 1990, 2007
- Barcelona – 2009, 2011, 2015
- Bayern de Munique – 1976, 2001, 2020
- São Paulo – 1992, 1993, 2005
- Boca Juniors – 1977, 2000, 2003
- Peñarol – 1961, 1966, 1982
- Nacional (Uruguai) – 1971, 1980, 1988
- Corinthians – 2000, 2012
- Santos – 1962, 1963
- Internacional – 2006
- Grêmio – 1983
- Flamengo – 1981
- Manchester United – 1968, 2008
- Liverpool – 2019
- Chelsea – 2021
- Ajax – 1972
- Estudiantes – 1968
- Feyenoord – 1970
- Atlético de Madrid – 1974* (não disputou final, mas venceu a edição especial após desistência do Bayern)
Pergunta frequente entre os leitores, o Palmeiras não tem Mundial.