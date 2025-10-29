Futebol

Tem prorrogação na semifinal da Libertadores de 2025?

Veja o que diz o regulamento

Escrito por Anny Malagolini
Chegamos na semifinal, mas uma dúvida comum da torcida nessa fase é o que acontece se as duas equipes terminarem empatadas no tempo normal. Procuramos o regulamento da competição e descobrimos se a semifinal da Libertadores tem prorrogação em 2025.

Tem prorrogação na Libertadores?

Não, a semifinal da Libertadores não tem prorrogação caso a partida termine empatada. No mata-mata (oitavas, quartas e semifinais) não há tempo extra, então em caso de igualdade do placar, a decisão vai para os pênaltis.

Apenas na final a prorrogação é autorizada, mas mesmo assim a partida continuar empatada, aí a disputa dos pênaltis é necessária para definir o campeão da Copa Libertadores da América na temporada.

O jogo do Flamengo acontece hoje.

Regulamento da Libertadores

Cada fase da Libertadores tem um regulamento próprio. Na fase de grupos, por exemplo, o torneio segue o sistema de pontos corridos: as equipes somam pontos em jogos de ida e volta, e as duas primeiras colocadas de cada grupo avançam para as oitavas de final.

Em caso de empate na pontuação, os critérios de desempate são: saldo de gols, gols marcados, confronto direto (se aplicável), número de gols fora de casa, que ainda é usado apenas nessa fase, e, por fim, o ranking da Conmebol.

No mata-mata (oitavas, quartas e semifinais), os confrontos são definidos por sorteio e disputados em jogos de ida e volta. Desde 2022, o gol fora de casa não é mais critério de desempate. Se houver igualdade no placar agregado, a decisão vai direto para os pênaltis.

A final é disputada em jogo único, em campo neutro, com presença das duas torcidas. Caso o duelo termine empatado no tempo normal, há prorrogação de 30 minutos; persistindo o empate, a decisão ocorre nos pênaltis.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

