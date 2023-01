Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, as equipes de Corinthians e Guarani se enfrentam ao vivo nesta terça-feira

Timão joga hoje: que horas é o jogo do Corinthians x Guarani no Paulistão

O começo de temporada para o Corinthians não está sendo dos melhores. Vindo de empate, o elenco entra em campo nesta terça-feira, 24 de janeiro, para retomar o caminho das vitórias no Campeonato Paulista. Diante do Guarani, o jogo do Corinthians hoje vai começar às 20h (Horário de Brasília) pela quarta rodada da competição.

Em grupos distantes, as equipes vão se enfrentar na Neo Química Arena, em busca dos três pontos na rodada. O Timão pode assumir a liderança do grupo C se vencer o jogo desta terça. Já o Guarani vem de empate com o Ituano.

Horário do jogo do Corinthians hoje

O jogo do Corinthians hoje contra o Guarani vai começar às 20h, horário de Brasília, na Neo Química pela quarta rodada do Campeonato Paulista na temporada 2023.

Em estados como Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a transmissão da partida começa às 19h, pela diferença no horário local.

A Neo Química Arena, casa do Timão, recebe a partida nesta terça. O espaço tem capacidade para receber 49 mil torcedores.

Onde assistir o jogo do Corinthians x Guarani hoje ao vivo

Premiere e Paulistão Play vão transmitir o jogo do Corinthians hoje às 20h.

O pay-per-view é responsável pelos direitos de transmissão do torneio paulista. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o torcedor precisa desembolar valor extra na mensalidade para ter o pacote de canais do Premiere.

Dá para comprar também o pacote avulso através das plataformas GloboPlay e Amazon Prime Video. O valor é diferente em cada streaming.

O Paulistão Play também está disponível por assinatura. Através do site oficial (www.paulistaoplay.com.br) o torcedor pode adquirir o pacote por R$ 27,90 por mês ou R$ 75,23 a temporada.

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

Escalações do jogo de hoje:

O técnico Fernando Lázaro continua sem Paulinho, Giuliano e Gustavo Mosquito. Já Fausto Vera está de volta, segundo o portal GE informou.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Maycon, Renato Augusto, Adson; Roger Guedes e Yuri Alberto.

O elenco de Campinas deve manter a mesma escalação, sem grandes mudanças no plantel.

Provável escalação do Guarani: Mauricio Kozlinski; Lucas Alexandre, Lucão, Luciano Castan, Jamerson; Vilela, Yago, Richard Ríos; Bruninho, Careca e Bruno José.

Quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje?

O árbitro Luiz Flavio de Oliveira é quem vai apitar o jogo do Corinthians hoje contra o Guarani pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

Os assistentes vão ser Anderson José de Moraes e Diego Morelli, enquanto o quarto árbitro designado foi Marcio Mattos do Santos.

No VAR estarão Marcio Henrique de Gois e Amanda Pinto.

Grupo do Timão no Paulistão 2023

O Corinthians está no grupo C do Campeonato Paulista ao lado de São Bento, Ferroviária e Ituano. Segundo o regulamento, os times do próprio grupo não podem se enfrentar na primeira fase.

O São Bento ocupa a liderança com 5 pontos, enquanto o Timão vem na segunda posição com 4 somados. Já a Ferroviária está em terceiro lugar enquanto o Ituano só tem três empates.

GRUPO C

1 São Bento - 5 pontos

2 Corinthians - 4 pontos

3 Ferroivária - 3 pontos

4 Ituano - 3 pontos

