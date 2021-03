R$ 956,9 milhões: entenda a dívida gigante do Corinthians

A Diretoria do Corinthians divulgou em site oficial na manhã deste sábado (27) o balanço oficial do clube ligado ao ano de 2020. De acordo com o documento, o valor principal da dívida está próximo de R$1 bilhão, contando valores de receitas, fornecedores, parcelamento de tributos e direitos de imagens. Então, confira os valores.

Qual é o valor total da dívida do Corinthians?

De acordo com o documento publicado pelo site do Corinthians em função com a contadora RSM, a dívida do clube até o dia 31 de dezembro de 2020 é de R$956,9 milhões. Esse valor é somado através da diferença entre o total do passivo circulante e não circulante (R$1.290.729) e ativo circulante (R$333.810).

Entretanto, o valor não consta os números e custos da Neo Química Arena, estádio do Corinthians.

Além disso, o déficit fechou em R$123,3 milhões de reais, ou seja, dividindo esse valor, no futebol foram R$61,7 milhões e no social R$61,6 milhões.

No documento emitido pelo clube paulista, um dos principais fatores indicados foi o agravamento da pandemia do coronavírus no Brasil, o que impossibilitou o time de contar com torcida em jogos, ou seja, movimentar a economia do clube. Mas, segundo o site do Globoesporte, o Corinthians cortou despesas como reajuste salarial e ajuda de custos.

Valor da receita bruta do Corinthians

O time de São Paulo também divulgou valores da receita bruta no segmento futebol como direitos de transmissão de TV, patrocínios, arrecadação de jogos e repasses federativos, sendo a venda de jogadores que, segundo o documento, foi maior do que 2019.

