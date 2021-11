Após ser derrotado pelo Palmeiras por 2 a 1 na final da Copa Libertadores 2021, o Flamengo anunciou, nesta segunda-feira (29), a demissão do técnico Renato Gaúcho. Com contrato até o dia 30 de dezembro, o técnico não seguiria no clube na próxima temporada e teve a sua saída antecipada pela diretoria rubro-negra.

Além da derrota para o Verdão, o clube carioca foi eliminado pelo Athletico-PR na semifinal da Copa do Brasil e não alcançou o líder Atlético-MG no Brasileirão. Gaúcho também não continuará a ser técnico do Flamengo em 2022 porque o futebol praticado pelo time não agrada a torcida e os dirigentes do clube. Bagunçado defensivamente e sem criatividade ofensiva, o Mengão não foi campeão de nenhuma competição com o treinador de 59 anos de idade.

Encerrando o ano sem nenhuma conquista no comando do Rubro-negro, Renato Gaúcho não comanda mais a equipe carioca. Com isso, quem deveria ser o novo técnico do Flamengo em 2021? Vote:

Novo técnico do Flamengo em 2022

VOTE: quem deve ser o novo técnico do Flamengo em 2022? Jorge Jesus

Marcelo Gallardo

Juan Pablo Vojvoda

Maurício Barbieri Vote

Jorge Jesus de volta ao Mengão?

Treinador do Flamengo em 2019, o português comanda o Benfica, de Portugal, desde a última temporada, quando saiu do Mengão.

Com o time em terceiro lugar do Campeonato Português, parte da torcida não gosta do trabalho do “Mister” e pede a demissão do treinador.

Por isso, se fosse demitido, Jorge Jesus poderia ser o novo técnico do Flamengo.

Marcelo Gallardo novo técnico do Flamengo em 2022?

O argentino de 45 anos é o atual comandante do River Plate, da Argentina, mas não deve seguir no time para a próxima temporada. Campeão argentino na sexta-feira (26), o treinador tem o seu contratando se encerrando e não deve permanecer após sete anos na equipe de Buenos Aires. Por isso, ele pode ser o novo treinador do Flamengo em 2022.

Multicampeão, Gallardo conquistou 13 títulos pelo River Plate, sendo duas Libertadores, uma Sul-Americana, um Campeonato Argentino, três Recopas Sul-Americanas, três Copas da Argentina, duas Supercopas e uma Copa Suruga.

Ele também é visto com bons olhos pela Confederação Uruguai de Futebol, já que Óscar Tabárez foi demitido após 15 anos no comando técnico.

Juan Pablo Vojvoda pode ser o novo técnico do Flamengo?

Atual técnico do Fortaleza, o argentino Juan Pablo Vojvoda vem se destacando no Campeonato Brasileiro ao levar o time da capital cearense ao G6 da competição. Além disso, o Leão foi semifinalista da Copa do Brasil nesta temporada.

Com 46 anos de idade, Vojvoda chegou ao Fortaleza no começo de 2021 e tem contrato até o final do ano, com a possibilidade de extensão para a próxima temporada.

Maurício Barbieri de volta ao Mengão?

Treinador do Flamengo em 2018, Maurício Barbieri vem se destacando no comando do Red Bull Bragantino e pode voltar ao clube carioca. Quinto colocado do Brasileirão e finalista da Copa Sul-Americana, o time de Barbieri se destaca pelo futebol ofensivo e pela pouca idade da equipe.

