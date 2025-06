Transmissão ao vivo do Los Angeles FC x Flamengo no Mundial hoje (24/6)

O Flamengo já esta classificado, enquanto o Los Angeles FC foi eliminado do Mundial de Clubes, mas isso não significa que não haja muito em jogo na partida, já que o orgulho e o prêmio em dinheiro estão em jogo.

Como assistir LAFC x Flamengo

LAFC e Flamengo entram em campo na terça-feira, 24 de junho, no Estádio Camping World, em partida válida pelo Mundial de Clubes da FIFA. Você pode assistir a este jogo pelo DAZN, TV Globo, Sportv e CazéTV.

O Flamengo avança para a fase eliminatória após esta partida, já que lidera o Grupo D com seis pontos, tendo vencido as duas partidas até o momento na fase de grupos. Com vitórias sobre Chelsea e Esperance Sportive de Tunis, o Flamengo é um dos times mais fortes do torneio e pode continuar a ganhar impulso contra um clube do LAFC que ainda não marcou nenhum gol no Mundial de Clubes deste ano.

Premiação do Mundial de Clubes

O LAFC pode se tornar o segundo time do Mundial a vencer a competição se derrotar o Flamengo, adicionando dois milhões de dólares à sua fatia do prêmio.

Até mesmo um empate acrescentaria um milhão, o que é uma quantia significativa. Para o Flamengo, é uma chance de manter a boa fase e sair do grupo com um retrospecto impecável. Com apenas um gol sofrido na competição até o momento, o time tem se saído bem sob o comando de Filipe Luis com garra, determinação e muita habilidade.