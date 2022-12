Transmissão ao vivo França e Marrocos hoje na semifinal da Copa do Mundo: onde vai passar o jogo e horário (14/12)

Para descobrir o segundo finalista da Copa do Mundo, as seleções de França e Marrocos disputam a semifinal nesta quarta-feira, 14 de dezembro, no Estádio Al Bayt, no Catar. A bola vai rolar às 16h (horário de Brasília), em partida única com o vencedor classificado para a grande final. Como assistir e todos os detalhes você confere no texto.

Como assistir jogo da França e Marrocos hoje na TV?

Em todo o Brasil, a TV GLOBO e o SPORTV vão transmitir o jogo da França e Marrocos hoje, às 16h (Horário de Brasília) nesta quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 na semifinal da Copa do Mundo.

Para todos os estados do país e de graça, a Rede Globo exibe a partida eliminatória com a narração de Luis Roberto, responsável por narrar grande parte dos jogos da França na competição. Ao seu lado estarão Roger Flores e Caio Ribeiro.

O torcedor que é assinante da TV paga pode acompanhar também no SporTV, canal disponível entre as operadoras Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e Vivo. É Luiz Carlos Jr quem narra ao lado de Paulo Vinicius Coelho e Grafite.

Transmissão da França e Marrocos hoje no streaming

O jogo da França e Marrocos hoje será transmitido nas plataformas digitais do GloboPlay, além do portal GE, canal do Casimiro e FIFA Plus e graça e ao vivo.

GLOBOPLAY

O serviço de streaming da Globo transmite ao vivo para quem não é assinante. Isso porque a plataforma disponibiliza a programação da emissora carioca em sua plataforma.

Basta se cadastrar de graça com email e senha na Conta Globo e assistir tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo do celular, smartv, computador ou tablet.

SITE DO GE

Uma maneira mais simples e prática de acompanhar o jogo da França hoje é através do GE, portal de notícias da Rede Globo (www.ge.globo.com). O site retransmite as imagens da Globo em sua plataforma de graça.

FIFA+

A grande novidade da Copa do Catar é o serviço de streaming FIFA Plus (ou FIFA+). A plataforma transmitiu todos os jogos até aqui e também vai exibir a semifinal, terceiro lugar e final aos brasileiros. Basta sintonizar o site (www.fifa.com), se cadastrar e ter acesso aos jogos.

CANAL DO CASIMIRO

Para curtir uma transmissão diferente é só sintonizar no canal do Casimiro, tanto no Youtube como na Twitch. A plataforma está disponível para o torcedor que curte ver uma equipe divertida durante a partida, com comentários do streamer e ex-jogadores.

Onde vai ser o jogo da França e Marrocos hoje?

França e Marrocos jogam hoje no Estádio Al Bayt, na cidade de Al Khor. O espaço com capacidade para 68,895 torcedores será o palco da segunda semifinal na Copa do Mundo do Catar.

Além de receber seis jogos da fase de grupos, um nas oitavas, quartas e agora semifinal, o Al Bayt também sediou a cerimônia de abertura no dia 20 de novembro.

O Estádio tem esse nome, 'Al Bayt', como homenagem às tendas usadas por povos nômades no Catar e região.

🗺 Let's take a tour 🚗 🏟 Al Bayt Stadium 🗓 Opening Match, 21 Nov 2022 13:00 local time + 5 group stage & 3 knockout stage games pic.twitter.com/rnRSJspZnb — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Como vem França e Marrocos?

França e Marrocos se encontram pela sexta vez na história do futebol. Os franceses tem a vantagem no embate com três vitórias, além de um empate e um triunfo aos marroquinos.

A primeira vez que as seleções se encontraram aconteceu em 1988, em amistoso internacional. O resultado deu à vitória aos europeus por 2 a 1. Já em 2007, última partida entre eles, o resultado foi empate por 2 a 2.

Para chegar até aqui, a França classificou-se em primeiro lugar, com uma rodada de antecedência na fase de grupos. Depois, venceu a Polônia nas oitavas de final e a Inglaterra nas quartas.

Do outro lado, Marrocos pode fazer história para o seu continente se avançar para a final do Mundial. O elenco africano passou em primeiro lugar no grupo com duas vitórias e um empate. Ganhou nos pênaltis da Espanha nas oitavas de final e, nas quartas, deixou Portugal para trás.

Escalações:

Escalação de França: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Hernández; Tchouaméni, Rabiot, Dembelé; Griezmann, Mbappé e Giroud.

Escalação de Marrocos: Bounou; Hakimi, El Yamiq, Saiss, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

Data da final da Copa do Mundo 2022

O jogo da final da Copa do Mundo está marcado para domingo, 18 de dezembro, às 12h (de Brasília). Argentina e o vencedor de França e Marrocos se enfrentarão no Estádio Lusail, em Lusail, no Catar.

Depois de derrotar a Croácia por 3 a 0, a Argentina está garantida na final do Mundial. Só falta saber quem será o adversário na decisão de domingo.

A França e a Argentina buscam o seu terceiro troféu do futebol, enquanto Marrocos poderá consagrar-se com o primeiro título da sua história, além de ser o primeiro elenco africano a levantar a taça.

