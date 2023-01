Transmissão Audax SP x jogo do Vasco hoje na Copinha ao vivo - 10/01/2023

Praticamente classificado, o Vasco entra em campo nesta terça-feira para buscar a liderança no seu grupo da Copinha. Diante do Audax, o confronto começa às 19h30 (Horário de Brasília) pela terceira e última rodada da fase de grupos. Em Osasco, o jogo do Vasco hoje vai ser no Estádio José Liberatti. Confira onde assistir a partida de hoje na Copinha.

Onde assistir jogo do Vasco na Copinha hoje

O jogo do Vasco hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 19h30 (Horário de Brasília).

Disponível para todos os estados do Brasil, a partida entre Vasco e Audax nesta terça-feira será transmitida somente no canal SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar no GloboPlay, plataforma de streaming para assinantes tanto no site (www.globoplay.globo.com) como no aplicativo para celular ou smartv.

A transmissão começa às 18h30, horário local, para os torcedores que moram nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Data: Terça-feira, 10 de janeiro de 2023

Horário: 19h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio José Liberatti

TV: SportV

Online: GloboPlay

Como está o grupo do Vasco na Copinha

O Vasco é o atual líder do grupo 29 na Copinha com 6 pontos, conquistados em duas vitórias. Para a partida desta terça-feira precisa vencer para fechar como o primeiro colocado.

Enquanto isso, o Hercílio Luz e o Osasco, anfitrião do grupo, vão buscar os três pontos para tentar a classificação até a próxima fase da Copinha.

Por isso o jogo do Vasco hoje é tão importante ao clube.

GRUPO 29

1 Vasco - 6 pontos

2 Hercílio Luz - 3 pontos

3 Osasco - 3 pontos

4 Capital - 0 pontos

Quantos títulos da Copinha o Vasco tem

Por mais tradição que seja, o Vasco acumula somente um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, conquistado no ano de 1992.

Naquela edição, o Cruz Maltino alcançou a vitória e ganhou do São Paulo por 5 a 3 nas penalidades, logo após o empate no tempo regular em 1 a 1.

As outras vezes que chegou até a final aconteceu em 1999 e 2019, derrotado pelo Corinthians e São Paulo respectivamente na história.

Relembre no vídeo como foi a vitória do Vasco em 1992.



Adversário do Vasco na próxima fase da Copinha 2023

O Vasco vai enfrentar o Botafogo PB, Ibrachina ou o Santa Cruz na segunda fase da Copinha, integrantes do grupo 30 na primeira fase do torneio de base.

Ainda não há como saber quem o elenco carioca vai enfrentar se passar de fase. Porém, como manda o regulamento, os times do grupo 29 deverão jogar contra os dois melhores do grupo 30 na segunda fase.

Isso significa que Botafogo PB, Ibrachina ou Santa Cruz serão os adversários do Vasco no mata-mata. Tudo vai depender das posições dos dois lados na chave.

