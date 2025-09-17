Transmissão: onde assistir PSG x Atalanta na Liga dos Campeões

O PSG retorna à Liga dos Campeões! Atual campeão europeu, o clube parisiense recebe o Atalanta Bergamo nesta quarta-feira, 17 de agosto, para dar início à sua campanha europeia. Aqui está tudo o que você precisa saber para acompanhar esta partida a partir das 16h (de Brasília).

Como assistir o jogo do PSG x Atalanta hoje

O jogo do PSG x Atalanta começa nesta quarta-feira, 17 de setembro, às 16h, no Parc des Princes, ao vivo e com transmissão do Space e HBO Max. No papel, o Paris é o favorito em casa, mas a Atalanta, fiel ao seu status de azarão, quer atrapalhar a festa neste dia de abertura.

O PSG inicia sua campanha com o objetivo claro de defender seu título. Vitoriosos em maio passado, após uma final controlada contra a Inter de Milão (5 a 0), os parisienses de Luis Enrique retornam à Liga dos Campeões no Parc des Princes. Mas o técnico espanhol já tem que lidar com duas ausências significativas: Ousmane Dembélé e Désiré Doué, lesionados durante a última partida dos Les Bleus contra a Ucrânia.

Do lado oposto, a Atalanta chega sem escrúpulos. Vencedores da Liga Europa de 2024, os parisienses mudaram de era neste verão com a saída de Gian Piero Gasperini e a chegada de Ivan Juric. Ainda fiel ao seu estilo baseado na intensidade e nas transições rápidas, o clube lombardo conta com Lookman, Scamacca e De Ketelaere para surpreender um PSG ainda em fase de preparação.

Como funciona a Champions League?

A Liga dos Campeões foi reformulada antes da temporada 2024-25 com uma nova fase de liga com 36 equipes .

No torneio expandido, cada lado joga contra oito times diferentes – quatro em casa e quatro fora – na fase da liga.

As equipes que terminarem entre as oito primeiras se classificam automaticamente para as oitavas de final, enquanto as que ficarem do nono ao 24º lugar competirão em uma repescagem eliminatória de ida e volta pela chance de se juntar a elas.

Os times que terminarem em 25º ou menos serão eliminados e não serão rebaixados para a Liga Europa.

Na temporada passada, o Liverpool liderou a tabela com 21 pontos, enquanto Arsenal e Aston Villa também ficaram entre os oito primeiros.

Celtic e Manchester City avançaram para a fase de play-off, assim como o 24º colocado Club Brugge, com apenas 11 pontos.