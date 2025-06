Transmissão ao vivo do Real Madrid x Al-Hilal: quando e onde assistir ao confronto da Copa do Mundo de Clubes da FIFA

Vai passar na Globo? Onde vai passar o jogo do Real Madrid no Mundial x Al Hilal

Real Madrid e Al Hilal se enfrentam no Mundial de Clubes FIFA nesta quarta-feira, 18 de junho, no Hard Rock Stadium, em Miami. A partida terá transmissão para o Brasil a partir das 16h (de Brasília).

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje

Hoje, a Globo fará a transmissão do jogo do Real Madrid x Al Hilal ao vivo em TV aberta para todo o Brasil, permitindo que torcedores acompanhem sem custos adicionais. Já na TV por assinatura, o SporTV oferecerá uma cobertura mais detalhada, com análises e comentários antes, durante e após o jogo.

O canal CazéTV, no YouTube, transmitirá a partida gratuitamente, sendo uma excelente alternativa para quem busca comodidade e acesso fácil.

Além disso, o Globoplay, plataforma de streaming da Globo, oferecerá a transmissão ao vivo tanto da Globo quanto do SporTV para assinantes, permitindo que o jogo seja acompanhado de qualquer dispositivo conectado à internet.

TV Aberta: Transmissão pela Globo.

TV por Assinatura: Transmissão pelo SporTV.

Streaming: Disponível no canal CazéTV no YouTube e DAZN.

Provável escalação

Enquanto o Real Madrid inicia um novo capítulo com Alonso, o mesmo vale para o Al-Hilal com Inzaghi, agora supostamente o técnico mais bem pago do futebol. Os novos técnicos adicionam um nível de incerteza à partida, embora as pressões sejam diferentes para ambos.

Embora o Real Madrid possa ser paciente com Alonso enquanto inicia a preparação para a próxima temporada, o Al-Hilal contratou Inzaghi com a esperança de que eles se destacassem nesta competição. A probabilidade disso em um grupo que também inclui RB Salzburg e Pachuca é um assunto em debate, e talvez seja uma das histórias mais intrigantes da fase de grupos.

A provável escalação do Real Madrid tem Courtois; Trent Alexander-Arnold (Carvajal), Rüdiger, Éder Militão e García; Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Rodrygo, Mbappé e Vini Jr.

O time titular do Al Hilal apresenta Bono; Khalifa Al Dawsari, Al Tambakti, Koulibaly e Renan Lodi; Ruben Neves e Nasser Aldawsari; Kanno, Milinković-Savić e Salem Al Dawsari; Mitrovic.