Vai passar no SBT? Onde assistir Benfica x Real Madrid em decisão da Champions hoje

A equipe de José Mourinho viaja ao Bernabéu em busca de reverter a desvantagem de um gol na noite de quarta-feira, dia 25 de fevereiro, no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid. A torcida do Brasil tem onde assistir à transmissão ao vivo de Real Madrid x Benfica online, na TV e de graça. O jogo começa às 17h.

Transmissão do jogo do Benfica e Real Madrid

O SBT tem os direitos de transmissão da Liga dos Campeões, mas não exibirá o jogo do Benfica x Real Madrid nesta quarta-feira, 25 de fevereiro. Os torcedores podem assistir somente pela HBO Max.

O serviço de streaming HBO Max transmite os jogos da Champions League ao vivo. É necessário ser assinante para acessar o conteúdo. Em Portugal dá para assistir pelo Sportv.

O Benfica vai escalar Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Barrenechea, Barreiro e Rafa Silva; Sidny, Pavlidis e Schjelderup. Técnico (auxiliar): João Tralhão.

O Real Madrid tem Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger e Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Valverde e Arda Güler; Vinicius Jr. e Gonzalo García. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Como foi o primeiro jogo

O jogo de ida terminou 1 a 0, com Vinicius marcando no início do segundo tempo, mas o placar não refletiu o drama que se seguiu. O brasileiro acusou Gianluca Prestianni, do Benfica, de racismo logo após seu gol, o que levou a uma paralisação de 10 minutos. O incidente, que resultou em uma suspensão provisória de uma partida para o argentino, dominou as discussões pós-jogo.

O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, deve escalar Vinícius Júnior como titular se considerar que o atacante está mentalmente preparado. Os Blancos chegam ao jogo de volta após uma derrota por 2 a 1 para o Osasuna, resultado que os deixa na segunda posição da La Liga, e precisarão de uma atuação mais convincente para garantir a classificação.

O Real Madrid venceu cinco dos seus últimos seis jogos contra equipas portuguesas e é o favorito para avançar, com o Sporting Lisboa ou o Manchester City a aguardarem na próxima fase.

O Benfica, comandado por José Mourinho, suspenso para esta partida, respondeu com uma vitória por 3 a 0 no campeonato no fim de semana. Historicamente, o gigante português leva uma ligeira vantagem no confronto direto, tendo vencido três dos cinco jogos anteriores e perdido dois.