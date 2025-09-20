Futebol

Veja o horário do Grenal no domingo pelo Brasileirão 2025

Clássico do futebol gaúcho acontece no Beira-Rio

Escrito por Anny Malagolini
Grenal no domingo Foto: Riccardo de Pexels

No domingo, 21 de setembro, acontece o GreNal, duelo entre Grêmio e Internacional, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão e acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e de graça.

Que horas vai ser o GreNal?

O jogo do Grêmio e Internacional no domingo, 21, começa às 17h30 (horário de Brasília). A partida será exibida pela TV Globo e Premiere.

No último encontro, realizado em março, o Tricolor venceu o Internacional por 2 x 1 pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Mais tarde, em maio, se reencontraram para o primeiro confronto no Brasileirão – que terminou em 3×1 também para o Grêmio.

Atualmente, o Grêmio está em 14º lugar na tabela, e precisa de uma vitória para voltar a subir e se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Inter permanece no meio da tabela, em 12º, concorrendo à vaga da Sul-Americana.

Quem ganhou mais entre Grêmio e Inter?

Em toda a história do clássico gaúcho, Internacional e Grêmio se enfrentaram 446 oportunidades, com vantagem para o Inter que tem 165 vitórias contra 141 do Tricolor, além de 140 empates, segundo dados do portal “História do Grenal” e fontes oficiais.

No quesito gols, o Internacional também leva a melhor com 608 diante de 577 do Grêmio. Nos últimos confrontos foi o elenco azul quem faturou a vitória, com pequena vantagem perante o seu rival.

O Colorado foi rebaixado apenas uma vez, enquanto o Grêmio caiu duas vezes. Além disso, o Inter tem a vantagem de campeonatos gaúchos, pois são 46 títulos contra 43 do Grêmio.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Estudiantes e escalação hoje na Libertadores

Onde assistir Sporting x Kairat Almaty ao vivo hoje e horário

Transmissão: onde assistir PSG x Atalanta na Liga dos Campeões

Onde assistir o jogo do Al Nassr x Istiklol Dunshanbe na Copa da AFC

Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje e Olympique na Champions League

Onde assistir o jogo do Benfica x Qarabag na Champions hoje (16/09/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes