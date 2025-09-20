Veja o horário do Grenal no domingo pelo Brasileirão 2025

No domingo, 21 de setembro, acontece o GreNal, duelo entre Grêmio e Internacional, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão e acontece no Beira-Rio, em Porto Alegre, com transmissão ao vivo e de graça.

Que horas vai ser o GreNal?

O jogo do Grêmio e Internacional no domingo, 21, começa às 17h30 (horário de Brasília). A partida será exibida pela TV Globo e Premiere.

No último encontro, realizado em março, o Tricolor venceu o Internacional por 2 x 1 pela primeira fase do Campeonato Gaúcho, na Arena do Grêmio. Mais tarde, em maio, se reencontraram para o primeiro confronto no Brasileirão – que terminou em 3×1 também para o Grêmio.

Atualmente, o Grêmio está em 14º lugar na tabela, e precisa de uma vitória para voltar a subir e se distanciar da zona de rebaixamento. Já o Inter permanece no meio da tabela, em 12º, concorrendo à vaga da Sul-Americana.

Quem ganhou mais entre Grêmio e Inter?

Em toda a história do clássico gaúcho, Internacional e Grêmio se enfrentaram 446 oportunidades, com vantagem para o Inter que tem 165 vitórias contra 141 do Tricolor, além de 140 empates, segundo dados do portal “História do Grenal” e fontes oficiais.

No quesito gols, o Internacional também leva a melhor com 608 diante de 577 do Grêmio. Nos últimos confrontos foi o elenco azul quem faturou a vitória, com pequena vantagem perante o seu rival.

O Colorado foi rebaixado apenas uma vez, enquanto o Grêmio caiu duas vezes. Além disso, o Inter tem a vantagem de campeonatos gaúchos, pois são 46 títulos contra 43 do Grêmio.