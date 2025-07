Veja que horas e no jogo do Fluminense e Chelsea na semi

Veja que horas e no jogo do Fluminense e Chelsea na semi

Será que vem mais uma surpresa brasileira por aí? O Fluminense já eliminou a Inter e o Al-Hilal e agora quer derrotar o Chelsea nas semifinais. O duelo acontece na terça-feira, 8 de julho, em Nova Jersey, e o time que vencer está na final contra o PSG ou Real Madrid.

Não há espaço para erros. Apenas uma equipe seguirá em busca da glória no Mundial de Clubes.

Quando é o jogo do Fluminense?

Fluminense e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira, 8 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York. O pontapé inicial está marcado para 16h (horário de Brasília), com o árbitro francês François Letexier no comando da partida.

A transmissão fica por conta da TV Globo, Sportv, Cazé TV e Dazn.

A seleção brasileira mostrou que o futebol sul-americano continua sendo uma força a ser reconhecida. O Fluminense chegou a esta fase após terminar em segundo no Grupo F e, desde então, conquistou duas vitórias importantes.

Nas oitavas de final , eles surpreenderam a Inter de Milão, vice-campeã europeia, com uma convincente vitória por 2 a 0. Depois, nas quartas de final , derrotaram o surpreendente Al-Hilal por 2 a 1 , confirmando seu status como um dos times mais perigosos do torneio. Fique de olho no meio-campista colombiano Jhon Arias , um dos principais craques do Tricolor.

Por outro lado, o Chelsea está levando este Mundial de Clubes a sério. Avançou em segundo lugar no Grupo D , mas desde o início das eliminatórias, tem se mostrado afiado, focado e implacável.

Primeiro, eles derrotaram o Benfica por 4 a 1 nas oitavas de final, depois derrotaram o Palmeiras por 2 a 1 nas quartas. O destaque dos Blues tem sido o craque Pedro Neto, que já marcou três gols e está ansioso para brilhar em campo.