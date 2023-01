VÍDEO: Neymar erra pênalti em amistoso contra Al Nassr, de CR7

Confira o pênalti perdido de Neymar. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

O Paris Saint-Germain venceu por 5 a 4 o combinado entre Al Nassr e Al-Hilal nesta quinta-feira, 19 de janeiro, em amistoso válido na temporada. O duelo entre Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi no Estádio Internacional Rei Fahd,na Arábia Saudita, teve gols de Messi e Mbappé, enquanto Neymar perdeu pênalti.

Neymar perde pênalti em amistoso contra Al Nassr

O brasileiro Neymar é considerado um dos melhores batedores de pênalti do mundo. Mas hoje as habilidades do atacante não funcionaram.

O PSG venceu o combinado entre Al Nassr e Al-Hilal nesta quinta-feira em amistoso na Arábia Saudita. Messi, Mbappé de pênalti, Marquinhos, Sergio Ramos e Ekitike marcaram os gols. Do outro lado, Cristiano Ronaldo anotou dois e brilhou, além de Jang e Talisca.

O primeiro tempo teve gol de Messi com apenas dois minutos de jogo. Já Cristiano brilhou dentro de campo, acertando pênalti aos 33 minutos depois de ajudar o seu time a colocar pressão nos franceses. Marquinhos acertou as redes aos 43 minutos e, aos 46, o PSG teve um pênalti marcado após falta de Al-Boleahi em cima de Neymar.

O brasileiro assumiu a responsabilidade. Caminhou como sempre faz, lentamente, para bater o pênalti mas viu o goleiro Al Owais defender.

O segundo tempo foi recheado de gols, com o Paris venendo por 5 a 4. Confira a seguir o pênalti perdido por Neymar no amistoso.

Assista ao momento em que Neymar perde o pênalti.

🚨RARIDADE: NEYMAR PERDENDO UM PÊNALTI pic.twitter.com/glgUR8bEUR — 🇾🇪 Bruno Freitas (@1BrunoFreitas) January 19, 2023

Quando o PSG volta a jogar?

O elenco tem compromisso na próxima segunda-feira, 23 de janeiro, contra o Pays de Cassel pela segunda rodada da Copa da França.

A partida vai ser no Stade Félix-Bollaert, às 16h45 (horário de Brasília). No entanto, não dá para saber se vão jogar os reservas ou titulares, visto que os principais atletas terão que se recuperar do amistoso e da longa viagem para a Arábia Saudita.

Já no Campeonato Francês o Paris joga no domingo, 29 de janeiro, contra o Reims às 16h45.

LEIA TAMBÉM

Quantos gols Neymar tem na Copa do Mundo?