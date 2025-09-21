Esporte

GP do Azerbaijão: horário da corrida F1 em Baku hoje

Horário, como assistir e informação do Circuito de Baku em 2025

Escrito por Anny Malagolini
horário da corrida F1 em Baku hoje Foto: Getty Images

Neste domingo, 21 de setembro, a F1 apresenta o Grande Prêmio do Azerbaijão com o Circuito de Baku. Max Verstappen conquistou a pole position e larga na frente na corrida que começa cedo, às 8h (de Brasília).

Que horas começa a transmissão da corrida hoje

No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.

A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.

Esse é o grid deste domingo:

1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Carlos Sainz (Williams)
3 Liam Lawson (Racing Bulls)
4 Kimi Antonelli (Mercedes)
5 George Russell (Mercedes)
6 Yuki Tsunoda (Red Bull)
7 Lando Norris (McLaren)
8 Isack Hadjar (Racing Bulls)
9 Oscar Piastri (McLaren)
10 Charles Leclerc (Ferrari)
11 Fernando Alonso (Aston Martin)
12 Lewis Hamilton (Ferrari)
13 Gabriel Bortoleto (Sauber)
14 Lance Stroll (Aston Martin)
15 Ollie Bearman (Haas)
16 Franco Colapinto (Williams)
17 Nico Hulkenberg (Sauber)
18 Esteban Ocon (Haas)
19 Pierre Gasly (Alpine)
20 Alex Albon (Williams)

Como é o circuito de Baku?

Baku foi o mais novo circuito de rua a ser adicionado ao calendário da Fórmula 1, antes da introdução do Grande Prêmio de Las Vegas. A pista rapidamente se tornou a favorita dos fãs desde sua introdução, e se junta às fileiras de outros circuitos de rua icônicos como Mônaco, Melbourne, Cingapura e, em breve, Vegas.

Para ter ideia, o O primeiro Grand Prix em Baku foi realizado em 2016 como o European Grand Prix. Desde então, tornou-se um evento estabelecido e foi renomeado para Azerbaijan Grand Prix.

Comprimento do circuito 6.003 km
Número de voltas 51
Distância da corrida 306,049 km
Recorde de volta 1:43.009 – Leclerc (2019)

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

