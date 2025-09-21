GP do Azerbaijão: horário da corrida F1 em Baku hoje
Horário, como assistir e informação do Circuito de Baku em 2025
Neste domingo, 21 de setembro, a F1 apresenta o Grande Prêmio do Azerbaijão com o Circuito de Baku. Max Verstappen conquistou a pole position e larga na frente na corrida que começa cedo, às 8h (de Brasília).
Que horas começa a transmissão da corrida hoje
No Brasil, a Fórmula 1 é transmitida ao vivo pela Band, com narração de Sergio Mauricio “no capricho” e reportagem de Mariana Becker. A transmissão ao vivo através da Band Sports também está disponível no país.
A corrida da Fórmula 1 também é exibida através da F1 TV, plataforma por assinatura que custa US$ 5,19 por mês ou US$ 39,99 por ano.
Esse é o grid deste domingo:
1 Max Verstappen (Red Bull)
2 Carlos Sainz (Williams)
3 Liam Lawson (Racing Bulls)
4 Kimi Antonelli (Mercedes)
5 George Russell (Mercedes)
6 Yuki Tsunoda (Red Bull)
7 Lando Norris (McLaren)
8 Isack Hadjar (Racing Bulls)
9 Oscar Piastri (McLaren)
10 Charles Leclerc (Ferrari)
11 Fernando Alonso (Aston Martin)
12 Lewis Hamilton (Ferrari)
13 Gabriel Bortoleto (Sauber)
14 Lance Stroll (Aston Martin)
15 Ollie Bearman (Haas)
16 Franco Colapinto (Williams)
17 Nico Hulkenberg (Sauber)
18 Esteban Ocon (Haas)
19 Pierre Gasly (Alpine)
20 Alex Albon (Williams)
Como é o circuito de Baku?
Baku foi o mais novo circuito de rua a ser adicionado ao calendário da Fórmula 1, antes da introdução do Grande Prêmio de Las Vegas. A pista rapidamente se tornou a favorita dos fãs desde sua introdução, e se junta às fileiras de outros circuitos de rua icônicos como Mônaco, Melbourne, Cingapura e, em breve, Vegas.
Para ter ideia, o O primeiro Grand Prix em Baku foi realizado em 2016 como o European Grand Prix. Desde então, tornou-se um evento estabelecido e foi renomeado para Azerbaijan Grand Prix.
Comprimento do circuito 6.003 km
Número de voltas 51
Distância da corrida 306,049 km
Recorde de volta 1:43.009 – Leclerc (2019)