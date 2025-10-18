Grid de Largada da Fórmula 1 nos EUA tem Verstappen na Pole Position
F1 está em Austin, no Circuito das Américas, para a 19ª etapa da temporada de 2025
A pole position é de Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio dos EUA em 2025, em treino classificatório neste sábado, 18. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito das Américas, dia 19.
Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 nos EUA
Veja o ranking após o treino classificatório:
1) Max Verstappen – Red Bull
2) Lando Norris – McLaren
3) Charles Leclerc – Ferrari
4) George Russell – Mercedes
5) Lewis Hamilton – Ferrari
6) Oscar Piastri – McLaren
7) Kimi Antonelli – Mercedes
8) Ollie Bearman – Haas
9) Carlos Sainz – Williams
10) Fernando Alonso – Aston Martin
11) Nico Hulkenberg – Sauber
12) Liam Lawson – Touros de Corrida
13) Yuki Tsunoda – Red Bull
14) Pierre Gasly – Alpino
15) Franco Colapinto – Alpino
16)Gabriel Bortoleto-Sauber
17) Esteban Ocon – Haas
18) Lance Stroll – Aston Martin
19) Alex Albon – Williams
20) Isack Hadjar – Touros de Corrida
Que horas é a corrida domingo?
A corrida no Circuito das Américas neste domingo, 19 de outubro, terá a largada às 14h, horário de Brasília.
O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).