Grid de Largada da Fórmula 1 nos EUA tem Verstappen na Pole Position

F1 está em Austin, no Circuito das Américas, para a 19ª etapa da temporada de 2025

Escrito por Anny Malagolini
Grid de largada da Fórmula 1 nos EUA Foto: Getty Images

A pole position é de Max Verstappen, da Red Bull, no Grande Prêmio dos EUA em 2025, em treino classificatório neste sábado, 18. Dessa maneira, veja como ficou o grid de largada da Fórmula 1 e saiba como assistir a corrida de domingo no circuito das Américas, dia 19.

Como ficou o Grid de largada da Fórmula 1 nos EUA

Veja o ranking após o treino classificatório:

1) Max Verstappen – Red Bull

2) Lando Norris – McLaren

3) Charles Leclerc – Ferrari

4) George Russell – Mercedes

5) Lewis Hamilton – Ferrari

6) Oscar Piastri – McLaren

7) Kimi Antonelli – Mercedes

8) Ollie Bearman – Haas

9) Carlos Sainz – Williams

10) Fernando Alonso – Aston Martin

11) Nico Hulkenberg – Sauber

12) Liam Lawson – Touros de Corrida

13) Yuki Tsunoda – Red Bull

14) Pierre Gasly – Alpino

15) Franco Colapinto – Alpino

16)Gabriel Bortoleto-Sauber

17) Esteban Ocon – Haas

18) Lance Stroll – Aston Martin

19) Alex Albon – Williams

20) Isack Hadjar – Touros de Corrida

Que horas é a corrida domingo?

A corrida no Circuito das Américas neste domingo, 19 de outubro, terá a largada às 14h, horário de Brasília.

O público do Brasil pode assistir ao vivo pelo canal Band, na TV ABERTA para todo o Brasil com transmissão gratuita, assim como o aplicativo BandPlay disponível para Android e iOS e o site da Band ao vivo (www.www.band.uol.com.br).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

